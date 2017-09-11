Абызов предложил создать сайт с примерами участия граждан в формировании бюджетов регионов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил создать онлайн-базу с лучшими практиками участия граждан в определении приоритетов при составлении региональных бюджетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Открытого правительство, поступившем в ТАСС в понедельник.

В ведомстве уточнили, что в 2016 году объем средств, распределенных с учетом мнения граждан, то есть так называемого "инициативного бюджетирования", значительно вырос по сравнению с 2015 годом. Если в 2015 году объем средств составил 1,4 млрд рублей, то в 2016 - 5,1 млрд рублей, сообщили в пресс-слжубе.

"Создав ресурсный онлайн-центр, мы сможем перенимать и опыт Москвы, как суперпродвинутого региона, и опыт других регионов. Я думаю, в ближайшие полгода эту работу нужно сделать", - приводит пресс-служба Открытого правительства слова Абызова.

По его словам, необходимо проанализировать лучшие практики инициативного бюджетирования регионов. "Многие готовы реализовывать и предлагать такую повестку простым гражданам, но они не знают элементарного: с чего начать, какой должен быть первый шаг, второй и третий", - заключил Абызов.