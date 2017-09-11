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Во Владимире открыли Лыбедскую магистраль, которая должна разгрузить исторический центр

В стране
11 сентября, 18:37 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 11, сентября. /ТАСС

Протяженность дороги составила 4,2 километра

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ВЛАДИМИР, 11 сентября. /ТАСС/. Лыбедскую магистраль, которая позволит перенаправить транзитный транспорт из исторического центра города, открыли в понедельник во Владимире. Стоимость дороги превысила 2 млрд рублей, сообщила журналистам губернатор Светлана Орлова.

"Открытие Лыбедской магистрали дает большие возможности для дальнейшего благоустройства исторического центра города Владимира", - сказала она.

По словам губернатора, до открытия Лыбедской магистрали через исторический центр Владимира двигался весь транзитный транспорт между западными и восточными частями города с интенсивностью более 12 тысяч автомобилей в сутки. Это оказывало негативное влияние на сохранность уникальных памятников, включенных в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Протяженность дороги составила 4,2 километра. По данным областной администрации, финансирование этого крупномасштабного проекта велось из федерального бюджета.

В процессе строительства магистрали было переложено и построено вновь более 1700 метров тепловых сетей, более 1000 м водопроводных сетей, 3200 метров сетей канализации, 2460 метров ливневого коллектора диаметром 2 метра. Уложено более 90 тысяч квадратных метров дорожного асфальтового покрытия, более 17 тысяч квадратных метров тротуаров. Кроме того, проектируется велодорожка протяженностью 3 километра.

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