Эксперты: для борьбы с АЧС необходимо вывести из тени частное подворье

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Поголовье свиней, содержащихся в частных подворьях Омской области, сократилось на 25% за полтора месяца с момента выявления в регионе африканской чумы свиней (АЧС). По мнению экспертов, вирус по Прииртышью перемещается благодаря местным жителям жителей.

Вместо ужесточения наказания за распространение АЧС омский Минсельхоз предлагает ввести строгий учет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах и усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил.

Откуда в Омской области взялся вирус, почему его не удается остановить, и какие последствия повлечет эпидемия для сельского хозяйства - читайте в материале ТАСС.

По данным Министерства сельского хозяйства Омской области, в регионе до выявления 13 июля 2017 года первого очага АЧС содержалось около 500 тыс. свиней, из которых 200 тыс. - на частных подворьях.

С тех пор это заболевание было зафиксировано в 11 районах региона и в самом Омске, а в карантинные зоны попали около сотни населенных пунктов.

Всего у частных свиноводов было изъято и уничтожено почти 15 тыс. свиней. Еще около 40 тыс. животных владельцы пустили на мясо, не дожидаясь возникновения нового очага.

Разносчики вируса

Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов, главное препятствие в борьбе с АЧС в том, что вирус распространяют сами жители региона.

"Например, люди, когда начинается отчуждение свиней в карантинных зонах, отвозят по ночам поросят в соседние села, в результате вирус проникает и туда. Мясо возят просто в багажниках автомобилей, которые никакой санобработки не проходят. Люди торгуют на рынке рядом, передадут друг другу заболевание и развозят по своим поселениям", - рассказал министр.

По его мнению, вирус можно остановить, если жители, владеющие свиньями, на 2-3 недели ограничат свои поездки, не будут продавать и перемещать продукты свиноводства.

Сотрудники Россельхознадзора разъясняют людям, что их поведение приводит к распространению вируса, однако далеко не все учитывают рекомендации ведомства.

"Мы просим людей подумать о других и не разносить АЧС. Но как некоторым втолковать, что это (перевозка свиней и мяса) приводит к таким печальным последствиям - уже не знаем", - сообщила заместитель начальника управления Россельхознадзора Омской области Ольга Матыка.

Она отметила, что карантинные мероприятия в регионе проводятся в срок.

"Уже все хорошо отточено: то, на что по инструкции дается два дня, мы успеваем сделать за день", - подчеркнула она.

Крупные свинокомплексы

Крупные производители свинины в Омской области - а это свинокомплексы "Омский Бекон" (150 тыс. голов), "Руском- Агро" (110 тыс.) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - пока от АЧС не пострадали. Как рассказал начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов, у этих предприятий 3-4 класс компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС), который позволяет избежать заражения.

"В принципе мы в объемах продаж не пострадали, - сообщил директор "Омского Бекона" Александр Кивич. - Мы объясняем клиентам - а наша продукция продается на территории от Урала до Байкала - что у нас четвертый, наивысший уровень компартмента, свинина только своя. Так что пока АЧС на нас никак не сказалась".

Многие владельцы свиней считают, что АЧС в Омскую область была завезена крупными свинокомплексами, чтобы убить конкуренцию в виде частников. Чекусов сторонников теории заговора старается убедить тем, что свинокомплексы и частные хозяйства в принципе построены на разных экономических моделях и конкурентами не являются. Об отсутствии конкуренции с частниками говорит и директор "Омского Бекона".

"У них своя ниша, у нас своя. Мы конкурируем с импортной свининой и другими свинокомплексами внутри России", - рассказал Кивич.

Глава свинокомплекса отметил, что АЧС угрожает и крупным предприятиям.

"Это ж дело случая. Чайка посидела на падали, а потом прилетела к нам. И все, цепочка пошла. Поэтому и предприняты такие серьезные меры безопасности - мы навели порядок вокруг комплексов, усилили борьбу с грызунами, дикими птицами, - рассказал Кивич. - C работниками мы договорились, что они не содержат свиней и на время вспышек не контактируют с владельцами этих животных. Мы объясняем, что, если АЧС попадет на предприятие, мы все лишимся работы".

Экономические и социальные последствия

По словам Чекусова, сегодня от АЧС больше всего пострадали частники и малый бизнес, который занимался переработкой свинины. "Сейчас конец сезона, убой свиней происходит в основном в ноябре. Весной люди не смогут завести поросят, потому что в карантинных зонах год запрещено содержать свиней, а летом будет уже поздно", - рассказал министр.

Все это скажется на экономических показателях региона, добавил Чекусов.

Глава омского Минсельхоза оценил и затраты региона из-за вспышек АЧС.

"Уже сейчас прямых затрат на компенсации более 110 млн рублей. Эти средства мы могли бы направить на развитие животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств и развитие отрасли, - отметил Чекусов. - А ведь есть еще затраты на организацию карантинных мер, на питание, ГСМ - это тоже десятки миллионов рублей".

Министр отметил социальную значимость свиноводства для населения Омской области. По его словам, жителям населенных пунктов, пострадавших от АЧС, из резервного фонда региона выплачивается компенсация, а вместо свиней предлагают купить по льготным ценам молодняк крупного рогатого скота и птицы.

Источник из европейской части

В Омскую область вирус попал из европейской части России, тем же путем, каким ранее пришел в Иркутск, считает глава омского Минсельхоза. Как именно это произошло - теперь установить уже сложно.

"Мы брали пробы в Иртыше, проверяли корма, поросят, - сообщил Чекусов. - Сейчас уже сложно найти концы, но зараза в этом году вышла за пределы европейской части России, попала в Иркутск, и вот теперь в Омск".

Одной из причин появления АЧС в регионе министр считает отсутствие должного контроля за перемещением сельхозпродукции, а поиск источника заражения затрудняется тем, что у фермера Фикселя, в личном подсобном хозяйстве которого 13 июля впервые была выявлена АЧС, нет никаких документов ни на корма, ни на животных.

"Версия завоза АЧС с поросятами не подтвердилась - в этом случае падеж был более массовый и еще весной, - отметил Чекусов. - С кормами все сложнее - между моментом, когда животное что-то съело, и появлением клинических признаков проходит 2-3 недели".

Наведение порядка на частных подворьях

Именно недостаточный контроль над частным животноводством является ключевым в распространении АЧС, считает министр. По его словам, все поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах необходимо поставить на учет. Сегодня животные и мясо покупаются и продаются без документов, а их учет позволит и удержать распространение вируса, и бороться с укрыванием поголовья при отчуждении скота.

"Не надо ужесточать наказание за то, что человек куда-то повез свинью или мясо - надо наказывать, если у него нет поголовья, которое зафиксировано в книгах, - пояснил министр. - Если свиньи нет, то куда она делась? Если погибла, то об этом должна быть запись, где указано, как она была утилизирована. Если продана, то кому?".

Эта мера позволит отслеживать и соблюдение ветеринарных правил. Как рассказал начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко, в хозяйстве должен быть исключен контакт свиней с другими животными и птицами, а при уходе за свиньями необходимо использовать продезинфицированную одежду и качественные корма.

Однако такую инициативу фермеры воспринимают в штыки и продолжают продавать животных - специализированные сайты пестрят объявлениями. Не хотят они работать и со специальными убойными пунктами.

"Фермеры хотят, чтобы мы разрешили забивать животных во дворах, - рассказал министр. - Но куда они девают отходы - непонятно. Скорее всего, просто на свалку. Такое несоблюдение ветеринарных правил и приводит к возникновению АЧС".