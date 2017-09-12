В Красноярском крае впервые создадут микрозаказник для сохранения реликтовой тайги

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Микрозаказник для сохранения реликтовой кедровой тайги появится в Красноярском крае, такое решение принято во вторник на заседании регионального правительства.

"Подобная особо охраняемая природная территория (ООПТ) создается в крае впервые. Создание микрозаказника позволит сберечь уникальный уголок дикой природы, сохранив его первозданность", - сказал на заседании министр экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.

Государственный природный микрозаказник "Кедровый остров Колупаевка" будет организован в Ермаковском районе. Его площадь составит почти 300 га. По словам Часовитина, уникальность территории в том, что там сохранено реликтовое сообщество деревьев - низкогорные черневые кедровники.

Режим охраны ООПТ предусматривает запрет на рубку лесных насаждений, геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых, разведение костров, проезд и стоянку транспортных средств. Исключение составляют рубки с целью защиты от вредных организмов.

Черневые кедровники резко отличаются от типичной тайги. Они сохраняют девственный, почти первобытный облик, сохранившийся благодаря многовековому развитию во влажном климате, исключающем лесные пожары.

Это массивы пихты и кедров разных возрастов, у подножия которых мощно развитый травяной покров с обилием папоротников и с видами растений, сохранившихся с доледникового времени. Черневые кедровники в Сибири активно вырубались с 30-х годов прошлого века из-за их качественной древесины, на их месте появлялись малоценные леса.