Аксенов: нарушенное полгода назад газоснабжение в Феодосии восстановят до конца недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Более тысячи семей в Феодосии, остававшихся без газоснабжения семь месяцев по вине управляющей компании, получат газ до конца этой недели, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов на заседании президиума парламента региона.

"По Феодосии 1200 семей сидели без газа семь месяцев <...> Вина управляющей компании в полном объеме, но наказывают граждан <...> До конца недели все будут подключены к газу", - сказал Аксенов.

По его словам, проблему жителей Феодосии удалось решить после вмешательства депутата Госдумы Руслана Бальбека и республиканских властей. Местные чиновники, как заявил Аксенов, не попытались разобраться в этой ситуации.

"Спрашиваю - местная власть вообще на нуле, никто ничего не знает, даже не попытался никто разобраться в этом вопросе. Депутатский корпус также попыток никаких не делал. У всех на глазах огромное количество людей сидит без газа в XXI веке, а попробовать выйти с решением проблемы - инициативу на себя брать никто не хочет", - сказал Аксенов.