У берегов Камчатки в Тихом океане зафиксировано небольшое землетрясение

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ТАСС, 12 сентября. Экстренные службы зафиксировали сейсмособытие в акватории Тихого океана неподалеку от побережья Камчатки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 222 км юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района. До береговой линии 72 км. Сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось", - сказали в пресс-службе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Его магнитуда составила 5,1.