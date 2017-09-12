У берегов Камчатки в Тихом океане зафиксировано небольшое землетрясение

ТАСС, 12 сентября. Экстренные службы зафиксировали сейсмособытие в акватории Тихого океана неподалеку от побережья Камчатки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 222 км юго-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района. До береговой линии 72 км. Сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось", - сказали в пресс-службе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Его магнитуда составила 5,1.