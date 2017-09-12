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Выпускников школ и студентов в Туле начнут обучать искусству оружейной миниатюры

В стране
12 сентября, 16:31 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 12, сентября. /ТАСС

В создание музея, мастерских и учебного центра планируется вложить 35-40 млн рублей

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ТУЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Музей, мастерские и учебный центр по изготовлению миниатюрного оружия начали строить в Туле. Учеников будут отбирать из числа выпускников школ и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор компании-инвестора проекта Руслан Гайбатов.

"Центр профессиональной подготовки расположится в Туле недалеко от кремля, мы уже приступили к строительству. На данном этапе весь проект оценивается в 35-40 млн рублей, но эта сумма, разумеется, может корректироваться в зависимости от ситуации на рынке", - сказал Гайбатов.

В настоящее время инвесторы решают вопросы закупки обрабатывающих станков, необходимых для обучения будущих мастеров тульской оружейной миниатюры. "Часть техники уже есть, но нужны и высокоточные станки - фрезерные, токарные и другие. Их наличие скажется на качестве подготовки мастеров. Набирать учеников будем из числа выпускников школ и средних специальных учебных заведений, уже оформляем лицензию на образовательную деятельность", - сказал Гайбатов.

Общая площадь центра составит 1,4 тыс. кв. м, большую их часть займут художественные мастерские и административные помещения. "Около 200 кв. м мы выделим под музей миниатюрного оружия", - отметил собеседник, добавив, что в экспозицию войдут действующие миниатюрные ружья, винтовки и автоматы, образцы художественной отделки охотничьего огнестрельного и холодного оружия.

Открытие центра, по его словам, запланировано на весну 2018 года.

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