Власти Северной Осетии надеются за счет приватизации пополнить бюджет на 123 млн рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Северной Осетии по прогнозному плану приватизации на 2018 год составят более 120 млн рублей. Об этом во вторник сообщил министр госимущества и земельных отношений республики Руслан Тедеев на заседании правительства.
"Бюджет может получить 122,9 млн рублей по прогнозному плану приватизации на следующий год. Из них около 90 млн - это ожидаемые поступления от приватизации недвижимого имущества", - сказал Тедеев.
В прогнозный план приватизации на будущий год включены неиспользуемые объекты недвижимого имущества, выявленные в ходе инвентаризации. Проект одобрен в правительстве.