КЧР стала победителем первого всероссийского конкурса "Флагман Олимпийской страны"

ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия стала обладателем кубка первого всероссийского интернет-конкурса "Флагман Олимпийской страны", сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР.

Награду вручил на торжественном собрании в Черкесске заведующий сектором по взаимодействию с регионами Олимпийского комитета России Игорь Степанов. КЧР также получила денежную премию и две путевки на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

"Я рад сообщить, что по итогам всероссийского конкурса "Флагман Олимпийской страны" Карачаево-Черкесия стала бесспорным лидером среди всех участвовавших регионов РФ. Убежден, что работа по продвижению олимпийского движения в республике будет продолжена, а подобные победы станут доброй традицией в регионе", - приводятся в сообщении слова Степанова.

Министр физической культуры и спорта КЧР Рашид Узденов поблагодарил всех, кто внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в Карачаево-Черкесии и отметил, что это победа - результат активной работы сотрудников министерства и жителей республики.

Конкурс "Флагман Олимпийской страны" проводился 24 июня по 10 июля 2017 года, всего в нем принял участие 71 регион страны. По условиям конкурса участники спортивно-массовых мероприятий, проходивших в рамках всероссийского Олимпийского дня, должны были зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выложить свои фотографии с дипломами соревнований.

Как сообщили ТАСС в Минспорте Карачаево-Черкесии, регистрацию прошли более 1,8 тыс. жителей республики.