Тонну боеприпасов времен ВОВ уничтожили саперы в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Около тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы Южного военного округа в Волгоградской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Склад с боеприпасами был обнаружен на территории Городищенского района у хутора Самофаловка поисковыми отрядами из Сибири",- сказал Астафьев.

Общая масса найденных боеприпасов составила около тонны, среди них специалистами группы разминирования были классифицированы более 150 мин калибра 50 и 82 мм, более 50 артиллерийских снарядов калибра от 76 до 152 мм и около 100 различных гранат.

Боеприпасы были уничтожены на полигоне Прудбой. Всего с начала года на территории Волгоградской области уничтожены более пяти тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.