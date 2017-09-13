Более 250 участников из России и Белоруссии собрались на сельхозвыставке в Оренбурге

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ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Более 250 участников из России и Белоруссии собрались на сельскохозяйственной выставке в Оренбурге. Об этом сообщил в среду на открытии межрегиональной выставки "Меновой двор - 2017" первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин.
"Более 300 лет ярмарка "Меновой двор" шагает по Оренбуржью, в современном формате с 1994 года и переросла в международную. Здесь участники и из Белоруссии, Приволжского федерального округа, Уральского федерального округа, участники с Москвы, всего более 250 участников, ежегодно их число растет", - подчеркнул он.
Он пожелал участникам обогатиться новыми связями и партнерами. "Представлено много продукции предприятий малого и среднего бизнеса, что радует. Продукция молочная, мясо птицы, КРС и продукция с перепелиных ферм. Поразил местный производитель мармелада из тыквы и арбузов", - сказал Балыкин.
На XXXVI межрегиональной выставке "Меновой двор - 2017", которая открылась в Оренбурге, свою продукцию представили участники из разных регионов России и Белоруссии.
Это и сельскохозяйственная продукция, и семена, и саженцы растений, другая продукция сельскохозяйственного назначения. На прилегающей территории СКК "Оренбуржье" работает розничная ярмарка, где посетители могут приобрести продукцию пчеловодства, плодоовощную, молочную, мясную, бакалейную и продукцию хлебопечения, а также непродовольственные товары.
В рамках работы выставки запланированы научно-практические конференции, круглые столы, конкурс отечественных производителей "Наша марка".
Организаторами выставки традиционно выступают правительство Оренбургской области, Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, Торгово-промышленная палата Оренбургской области, ООО "Уралэкспо".