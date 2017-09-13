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Строительство теплиц за 3 млрд рублей началось в ОЭЗ под Липецком

В стране
13 сентября, 11:44 UTC+3 ТАСС

До 2025 года построят еще две очереди теплиц по 11 гектаров каждая

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ТАСС, 13 сентября. Компания "Агро Альянс Липецк" начала строительство первой очереди теплиц пятого поколения Ultra Clima с инвестициями 3 млрд рублей в региональной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Хлевное" Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект по выращиванию томатов составит 7,2 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС начальник отдела экономики администрации Хлевенского района Любовь Жеребятьева.

"Компания "Агро Альянс Липецк" начала строительство теплиц по выращиванию томатов в особой экономической зоне "Хлевное". Приступили к земляным работам, начинают задействовать строителей", - сказал он.

По ее словам, под первую очередь проекта в ОЭЗ "Хлевное" выделен участок 11 гектаров, завершение строительных и монтажных работ заявлено к концу года, получение первой продукции - на начало 2018 года. "На этом этапе инвестор планирует вложить 3 млрд рублей, до 2025 года будет построено еще две очереди теплиц по 11 гектаров каждая и создано 443 рабочих места, общий объем инвестиций составит 7,2 млрд рублей", - добавила Жеребятьева.

По данным правительства Липецкой области, до 2020 года общая площадь теплиц в регионе составит более 200 гектаров, с них будут получать около 194 тысяч тонн овощей в год. Первый в России проект автоматизированных теплиц пятого поколения Ultra Clima при поддержке Агентства стратегических инициатив был построен компанией "ЛипецкАгро" в 2014 году в Данковском районе на площади 34 гектара, в первой половине 2017 года здесь собрали 20,5 тысячи тонн овощей.

Проекты

По данным правительства области, самые крупные проекты теплиц в регионе реализуются в Елецком и Усманском районах. Так, в июне в Елецком районе сдана первая очередь теплиц компании "Елецкие овощи", которая в течение трех лет инвестирует 18 млрд рублей в комплекс на площади 60 гектаров для выращивания 40 тонн овощей в год.

Кроме того, в сентябре компания "Овощи Черноземья" в Усманском районе сдаст первые теплицы проекта общей стоимостью 24 млрд рублей на площади 90 гектаров и мощностью 60 тыс. овощей в год.

Особая экономическая зона регионального уровня "Хлевное" считается самой молодой в регионе, создана в Липецкой области в 2013 году на площади 4,1 тыс. гектаров, ее первым резидентом стала компания "Липецкий кролик" с инвестициями 256 млн рублей в строительство промышленного кролиководческого комплекса мощностью 540 тонн мяса в год.

Компания "Агро Альянс Липецк" стала вторым самым крупным резидентом ОЭЗ, третьим - компания "Семенные Глобальные Технологии", планирующая вложить 287 млн рублей в создание селекционно-семеноводческого центра сои, гороха, подсолнечника. Тремя резидентами заявлено создание 532 рабочих мест.

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