В центре и на юге России побиты температурные рекорды

ТАСС, 13 сентября. Лето на несколько дней вернулось в европейскую часть России: сразу в нескольких регионах на юге и в центре страны побиты температурные рекорды, сообщили ТАСС в среду в центре погоды "Фобос". По данным синоптиков, во многих частях страны теплая погода пока еще сохранится.

"В Центральной России вчера было очень много рекордов. Обновлены температурные максимумы в Твери, Смоленске более чем на градус, в Великих Луках - на 1,5 градуса. В Москве рекорд не состоялся, тем не менее, практически везде в западных областях Центральной России температурный фон оказался на 8-9 градусов выше средних многолетних значений", - рассказали в "Фобосе".

По данным центра погоды, "россыпь рекордов была отмечена в южных регионах".

"В частности, в Симферополе вчера максимальная температура составила плюс 36 градусов, а предыдущий рекорд 12 сентября держался с 1899 года, тогда термометр показывал плюс 33,7", - сообщил собеседник агентства.

Рекорд был побит также в Краснодаре и Анапе. В Адыгее, по данным метеостанции "Майкоп", максимальная температура воздуха во вторник составила 34,4 градуса, что превысило максимальный показатель 12 сентября, зафиксированный в 1946 году, на два градуса (тогда было плюс 32,4).

Лето продолжается

По данным синоптиков, в среду аномально жаркая погода удержится в южных регионах страны. Вполне вероятно, что там вновь будут обновлены рекорды максимальной температуры.

"Наконец, начинает меняться погода на Урале и в западных районах Сибири, куда на смену холодным воздушным массам начнет поступать тепло, и вот уже завтра, я думаю, во многих регионах фон температуры окажется выше средних многолетних значений. Так что холод отступает", - сказал представитель центра "Фобос".

По его данным, значительно потеплеет также на берегах Волги, пока там температура удерживается в пределах или чуть выше средних многолетних значений.

"А вот во власти холодных воздушных масс остается центральная, восточная Сибирь. В Якутии температура удерживается существенно ниже средних многолетних значений", - рассказали в "Фобосе".

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа ночью и ранним утром местами выпал первый снег.

"Такие осадки отмечены в крупнейшем городе региона - Новом Уренгое, но снег сразу же растаял. Температура воздуха ночью опустилась до минусовых отметок, но днем до сих пор в среднем плюс 6 градусов", - рассказали ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Не исключено, что снег будет отмечаться и в других районах Ямала, но это будет не повсеместно. Пока говорить о постоянном снежном покрове рано, точно не на этой неделе", - сказали в ямальском Гидрометцентре. Отопление в регионе начали включать еще в середине августа, большая часть населенных пунктов, в том числе столица региона Салехард, уже начали отопительный сезон.

Дальний Восток: заморозки на севере, тепло на юге

В северной половине Дальнего Востока погоду формирует арктический антициклон.

"Его гребень распространился от Якутии до Желтого моря и Корейского полуострова, удерживая в этих районах погоду без существенных осадков", - сообщили в среду в гидрометцентре Приморского края.

Вторжение холодного арктического воздуха привело к существенному понижению температуры в Якутии, где столбики термометра уже опускаются до минус 7 градусов. Холодно и на Чукотке, где наблюдаются первые снегопады.

Зато в южных регионах Дальнего Востока, в том числе в Приморье, пока еще по-летнему тепло - до плюс 22 градусов.

"Пока в ночные часы от интенсивного ночного выхолаживания защищал плотный облачный покров, и минимальные температуры находились в пределах плюс 5-12 градусов, днем же воздух прогреется лишь на 4-6 градусов. В южной половине Приморья дожди маловероятны, температура днем от 18 до 22 градусов тепла", - сообщают синоптики.