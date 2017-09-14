Разработки для Арктики: сахар из борщевика и вездеходы, не меняющие ландшафт

Арктика давно стала большой научной лабораторией для орнитологов и океанологов, метеорологов и геологов, для физиков и даже лингвистов. И сейчас специалисты в самых разных областях работают над тем, как облегчить жизнь в условиях Севера. Они уже создали чай и чипсы из водорослей, теплицы для овощей и зелени, особые светодиодные фонари и многое другое.

Чай и чипсы из ламинарии

Жителям Севера не хватает солнца и витаминов. Но в регионе есть богатейший источник витаминов, железа, магния и йода, полиненасыщенных жирных кислот. Это беломорская ламинария — бурые водоросли. Однако не каждый может есть их в виде консервов. И на Архангельском опытном водорослевом комбинате придумали добавлять полезные вещества из ламинарии в чай.

"Смотрели рецептуру разную, купажирование, пробовали. Остановились на определенных дозировках", — рассказал ТАСС директор комбината Алексей Коротенков.

По его словам, арктическая — беломорская — ламинария отличается от дальневосточной по своим свойствам: "Дальневосточная больше применяется при производстве консервов, пресервов. Беломорская более насыщена, у нее более богатый химический состав, чем у дальневосточной".

Как оказалось, с ламинарией сочетается и черный, и зеленый чай. "Чай зеленый напоминает пуэр. Чай с кипреем — у него солоноватый вкус, чувствуется морская нотка, соленая", — рассказал Коротенков.

Кроме чая, здесь стали делать чипсы из листьев ламинарии. "Ничего лишнего, только водоросли, только полезные вещества. Выпуск готовится к октябрю", — сказала ТАСС маркетолог комбината Анна Шиляева-Светлова. Чипсы из морской капусты получились с остро-пряным вкусом.

Арктические помидоры и сахар из борщевика

Петербургские ученые обнаружили на севере растение, пригодное для производства сахара прямо на месте. Им оказался широко распространившийся в последние годы агрессивный сорняк борщевик Сосновского. Это растение — непревзойденный по урожайности источник белка и сахара в сочетании с рекордной неприхотливостью, рассказал ТАСС председатель дирекции Арктического кластера Александр Краснов.

"Северная граница произрастания сахарной свеклы — это Нижегородская область. А борщевик растет и в Ленинградской, и в Вологодской, и в Псковской областях. Самый северный регион, где он встречается — Республика Коми", — отметил собеседник агентства. Это позволяет проводить переработку сорняка на месте, исключая лишние затраты на перевозку.

Главная проблема, которая мешает начать массовую переработку борщевика, — его токсичное воздействие на человека. "При сборе вручную на небольшом участке человек должен надевать защитный костюм, а если речь идет об уборке растения с помощью техники, необходима герметичность окон и дверей тракторов и комбайнов", — отметил Краснов.

В процессе переработки токсичные вещества легко удаляются из зеленой массы. А технология требуется та же, что применяется на обычных сахарных заводах, даже не нужно их переоборудовать.

Свежие томаты, как оказалось, тоже можно выращивать за Полярным кругом. Ученые из Агрофизического научно-исследовательского института создали портативный комплекс для выращивания растений в закрытых помещениях любого объема.

Устройство с автономной энергоустановкой создает эффект солнечного света с помощью особого сочетания натриевых и светодиодных ламп. "Грунт заменяет небольшое количество специально переработанного торфа для размещения корневой системы растений. Применяем капельный полив с использованием питательных растворов", — рассказала руководитель проекта, научный сотрудник Агрофизического института Гаянэ Панова.

Установки для разных культур немного различаются. Одна годится для огурцов, некоторых сортов и гибридов томатов, другая для цветов, перцев, кабачков, тыквы, капусты, третья для низкорослых культур — это зелень, лекарственные травы, пряности, которые располагают в несколько ярусов на полках.

Опытное производство уже обеспечивает свежими овощами коллектив института из 200 человек. "Мы исследуем качества полученных плодов — томатов, огурцов, зеленных культур — петрушки, сельдерея, укропа, фенхеля, а также кабачков, тыквы, капусты, а затем раздаем плоды коллективу института. За год с одного квадратного метра мы собираем 300 кг огурцов, 100 кг томатов, 90 кг зелени. Огурцы дают шесть урожаев в год, томаты — четыре, зеленные культуры — от 12 до 24", — отметила собеседница агентства.

Светодиодное освещение и батарейка для арктической кухни

Использовать обычные фонари в Арктике нельзя из-за экстремально низких температур. "Мы взвесили плюсы и минусы светодиодного освещения и решили попробовать адаптировать эти источники света для использования в условиях низких температур, до минус 40", — рассказали инженеры из Красноярска Виктор и Софья Клешнины.

К плюсам отнесли низкое энергопотребление по сравнению с лампой накаливания, больший срок службы, более низкую температуру корпуса по сравнению с лампой накаливания, отсутствие ртути, направленный свет. Минусы — высокая цена, постепенное падение яркости, чувствительность светодиодов к повышенной температуре.

Адаптированный для полярных условий светодиодный источник инженеры показали на "Кубке конструкторов" Всероссийского конкурса инженеров в Санкт-Петербургском политехническом университете. Разработчики надеются, что вскоре светодиодные фонари появятся на улицах Красноярска, Абакана, других сибирских городов, а также будут применяться при освоении Арктики и Антарктики.

Специалисты петербургской компании "Альфа Балт Инжиниринг" разработали и изготовили дизель-генераторную установку — автономный источник электропитания для автоматической системы электроснабжения арктических пекарен, кухонь, цистерн с водой и топливозаправщиков. Как рассказал ТАСС руководитель проекта Александр Парахин, проект реализуется по гособоронзаказу, но в перспективе установка может быть использована и в гражданских целях.

"ДГУ установлена на раме с топливным баком объемом 600 литров, имеет пульт управления и ряд приборов и систем, которые позволяют гарантировать запуск и автономную работу дизель-генераторной установки в температурном диапазоне от –60оС до +40оС", — отметил руководитель проекта. Все технические параметры являются коммерческой тайной, но в компании подчеркнули, что материалы и оборудование полностью отечественные. К совместной работе привлекались предприятия из Ярославля, Курска и Обнинска Калужской области.

Вездеход для Арктики

Арктический ландшафт раним, восстанавливается долго, поэтому очень важно создать такой транспорт, который бы минимизировал повреждения. Резидент тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" компания "Ладуга" разрабатывает проект платформы арктического колесного транспортера. "Когда мы говорим об освоении Арктики, то возникает вопрос о грузах, которые нужно перевозить в непростых арктических условиях. Сейчас грузы перевозят на "Уралах", которые просто не предназначены для перевозки на подобном рельефе местности и часто ломаются", — рассказал ТАСС гендиректор компании Валерий Овчинников.

По его словам, хороших вездеходов в мире существует немало, но грузоподъемность у них, как правило, в пределах одной тонны и предназначены они, в основном, для перевозки людей. На основе проектируемой инженерами "Ладуги" платформы можно будет создавать арктические вездеходы для перевозки грузов от трех до 10 тонн. Вездеходы будут колесные, так как использование гусеничных машин в Арктике запрещено по нормам экологии. Диаметр колес будущих машин — порядка 1300 мм.

Первый прототип вездехода на основе этой платформы должен быть создан к 2019 году.

Наталья Михальченко, Ирина Скалина, Алексей Соколов, Наталья Королева