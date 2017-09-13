Поставки по Севморпути помогут обеспечить рынок центра России рыбой с Дальнего Востока

ТАСС, 13 сентября. Дальневосточные и арктические регионы наращивают поставки рыбы по Севморпути (СМП), чтобы насытить этой продукцией рынки "сухопутных" регионов в центре России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО заявил, что рыба, добываемая на Дальнем Востоке России, должна поставляться во все уголки страны.

Логистические цепочки, способные сократить путь рыбной продукции Дальнего Востока к потребителю в западных регионах, выстраиваются от Камчатки до Архангельска и Владимира. Но, несмотря на то, что рыбодобыча и поставки растут, высокая цена на дальневосточную рыбу остается пока не решенной проблемой, показывает опыт торговых сетей.

"В течение последних нескольких лет по всей стране вылавливают все больше рыбы, 4,8 млн тонн составил общий "улов" российских рыбаков по итогам прошлого года. Объем экспорта сейчас составляет около 1,9 млн тонн, то есть около 3 млн тонн поступает на внутренний рынок", - рассказал ТАСС исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

По словам Гудкова, во все регионы поступают выловленные на Дальнем Востоке горбуша и минтай, однако цена на дальневосточную рыбу становится главным препятствием для увеличения спроса на нее. "Дальневосточная рыба поставляется по всей стране примерно по одной цене, несмотря на то, что у регионов разная покупательная способность - где-то живут более обеспеченные люди, где-то - менее, и это влияет на уровень потребления этих регионов",- сказал эксперт.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее рассказал ТАСС, что цена на российскую рыбу на пути от производителя на Дальнем Востоке на прилавки в Москве и Санкт-Петербурге вырастает в три - четыре раза из-за перекупщиков. При этом, по словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, "граждане Центральной России не видят нормальной хорошей рыбы".

Пенза: нет поставщиков, гарантирующих качество

Директор по маркетингу и рекламе торговой сети "Караван", включающей более 80 магазинов в Пензенской области и Мордовии, Евгения Бурлюкина считает, что проблема с поставками в сухопутные регионы морской рыбы хорошего качества стоит уже несколько лет.

"Жители Пензенской области еще 3-4 года назад с удовольствием ели красную рыбу. Мы закупали замороженную семгу и форель хорошего качества, разделывали на стейки, и это было ходовым товаром, - сказала Бурлюкина. - Но за последние два года очень сильно упали объемы продаж из-за отсутствия доступного продукта, высокой цены и нерегулярных поставок".

Проблемой рынка своего региона, который она считает "бедным в плане морской рыбы", предпринимательница называет отсутствие поставщиков, готовых возить дальневосточную рыбу в Поволжье. "Продукта первой свежести нет, - отмечает Бурлюкина. - А цены такие, что даже глубокую заморозку для многих приобретать дорого".

Это ведет к тому, что торговля не может обеспечить надлежащее качество товара на прилавке, и в итоге магазины вынуждены сокращать и ассортимент, и собственное производство блюд. Выходом, по мнению предпринимательницы, могло бы стать создание централизованных складов спецхранения рыбы или распределительного межрегионального центра, где можно было бы регулярно закупать оптовые партии рыбы и продуктов морской переработки.

Слишком много посредников

По мнению другого поволжского предпринимателя, директора ООО "Тантор" Надежды Головановой, на пути к оптовым закупщикам в Поволжье рыба проходит слишком много посредников.

"Мое предприятие занимается переработкой рыбы: сельдь, скумбрия, горбуша, форель, камбала закупаются фактически вслепую у посредников в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Это оптовые компании, но они тоже посредники - и угадать, какого качества придет к нам товар, невозможно. Замороженное сырье приходит к нам, и мы уже на месте, судя по качеству сырья, начинаем разбирать, что пойдет на пресервы, что на копчение, что на засолку", - отмечает она.

По словам Бурлюкиной, "для регионов хорошим подспорьем стало бы создание оптово-розничных баз непосредственно производителей или крупных специализированных компаний с Дальнего Востока".

Камчатка: "рыбный стол" страны

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает, что обеспечить присутствие рыбы на каждом российском столе можно, вернувшись к объемам вылова советского периода. По его словам, в настоящее время представителям отрасли в регионе предстоит решить задачу, поставленную Росрыболовством - выйти в ближайшие годы на 5 млн тонн в год.

"Но свой миллион тонн мы вылавливаем уже на протяжении почти девяти лет, Камчатка является лидером", - сказал Илюхин. Он отметил, что, хотя путина 2017 года еще не закончилась, уже выловлено около 235 тыс. тонн лосося при плановых около 186 тыс. тонн.

По его словам, это хороший показатель, так как изначально объем выделенных на путину квот составлял 186 тыс. тонн, но впоследствии он был увеличен более чем на 50 тыс. тонн. Почти 70% камчатской рыбы идет на внутренний рынок, поставки на который увеличиваются благодаря новым возможностям поставок через Севморпуть.

"Камчатка - это рыбный стол страны. И сегодня для рыбаков важно эту продукцию, которая уже законтрактована зачастую, довезти до потребителя", - считает губернатор. По его словам, в последнее время в регионе была изменена схема поставок продукции на экспорт. "До недавнего времени экспортная составляющая была в пределах 80%, примерно 20% шло на рынок российский. Сейчас практически с точностью до наоборот", - сказал он.

Решить проблемы, связанные с перевалкой грузов через Приморье, и избежать сложных логистических схем, по словам Илюхина, поможет терминал "Сероглазка" - конечный пункт Севморпути на Тихоокеанском побережье.

"У нас уже было несколько опытных партий рыбопродукции в центральные регионы России, в частности в Мурманск, с тем, чтобы они более быстро дошли до потребителя. 20-25 дней при благоприятной ледовой обстановке - и наша рыба уже в центральной России. А если бы отправляли здесь, это около 60 суток", - отметил губернатор.

Севморпуть: без сезонности и роста тарифов

Власти Мурманской области считают, что использование Севморпути с перевалочной базой в порту Мурманска может быть оптимальным решением проблемы поставок дальневосточной рыбы в европейскую часть страны.

"Организация доставки рыбной продукции из регионов Дальнего Востока в европейскую часть Российской Федерации по Северному морскому пути через порт Мурманск решила бы проблемы, связанные с транспортировкой по железной дороге, такие как сезонность добычи биоресурсов, летний рост тарифов", - сказали ТАСС в правительстве области.

Мурманские специалисты считают, что этот маршрут может сократить сроки доставки рыбы на треть. Первые пробные рейсы состоялись в 2015 году, когда партию своей рыбопродукции на борту транспортного рефрижератора "Гармония" отправила группа компаний "Доброфлот". Преодолев более 7,5 тыс. морских миль из Охотского в Баренцево море, судно доставило в Мурманск около 3 тыс. тонн дикого дальневосточного лосося - горбуши, кеты и нерки.

В конце августа в Архангельск по Севморпути пришел первый транспорт с рыбой из Владивостока. "Гармония" доставила на Маймаксанский грузовой участок 3 тыс. тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Это пятая часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год. Около 1 тыс. тонн дальневосточной рыбы было отправлено в центральные регионы России, остальной груз реализован в Архангельской области.

От торговых предприятий региона поступило более 50 заявок на продукцию.

Хранение и доставка

По словам гендиректора Архангельского тралового флота (АТФ) Алексея Заплатина, компания может приводить в Архангельск два-три судна за сезон.

"Два-три судна за сезон, что составит порядка 10-12 тыс. тонн рыбопродукции с Дальнего Востока. Для Маймаксанского грузового участка это большой объем, потому что сегодня мы переваливаем 15-17 тыс. тонн рыбы в год. К увеличению нагрузки АО "АТФ" полностью готово", - приводит пресс-служба администрации области слова Заплатина.

Основные мощности по приему и хранению рыбы предоставляет Архангельский траловый флот. Из Архангельска, находящегося на расстоянии 1,2 тыс. км от Москвы, есть возможность отправки продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова оценила перспективы доставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути через Архангельск как "очень хорошие". "У АТФ есть возможность складирования и хранения свежемороженой рыбы. По логистике, по доставке в центр России, в Ставропольский, Краснодарский края, в Воронежскую область, Москву, Санкт-Петербург", - сказала она ТАСС.

По ее словам, Архангельск удобен, потому что доставка идет специализированным автотранспортом - низкотемпературными рефрижераторами. "Когда пришел "Доброфлот" с 3 тыс. тонн рыбы в Архангельск, мы, подъезжая к порту, видели вереницы машин с номерами различных регионов. И около 200 тонн было вывезено в первый день разгрузки, а судно разгружалось пять дней", - сказала Бажанова.

По словам регионального министра, увеличиваются и возможности переработки дальневосточной рыбы. "Траловый флот планирует построить новый перерабатывающий комбинат. При увеличении объемов завоза свежемороженой рыбы у них получится полная загрузка производства. Это будет интересно и жителям страны - не только свежемороженая рыба, но и продукты ее переработки будут завозиться в центр России", - подчеркнула она.

Владимир: "Сухой порт" для дальневосточной рыбы

Важным звеном логистической цепочки на пути дальневосточной рыбы к потребителям в западных и центральных регионах становятся центры по перевалке. Один из таких проектов - "Сухой порт" разрабатывается во Владимирской области. Как рассказала журналистам губернатор региона Светлана Орлова, переговоры по проекту продолжаются, однако сроки его ввода затягиваются на неопределенное время.

"Сухой порт" мы не оставляем, это крупный инвестиционный проект, он должен быть со всех сторон проработан. Сначала мы посмотрим объемы поставки по рефрижераторам, потому что "Сухой порт" предусматривает быстрые поставки, это должно быть все быстро окупаемо, и здесь ряд решений зависит от Росрыболовства," - сказала она.

О планах по созданию рыбного кластера "Сухой порт" с участием подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурс" и администрации Владимирской области было публично заявлено на презентации проекта 10 февраля 2015 года. Речь шла о размещении в регионе рыбного терминала для перегрузки дальневосточной рыбы стоимостью 5,3 млрд рублей.

Проект логистического комплекса мощностью 1,2 млн тонн вводных биоресурсов в год предусматривал строительство железнодорожного контейнерного терминала на 1,5 тыс. составов в год, холодильного склада емкостью 50 тыс. тонн, рыбоперерабатывающего комбината и поселка для сотрудников. Сдача объекта планировалась в третьем квартале 2017 года.

Железные дороги: экспресс-доставка в западные регионы

Поставки по Северному морскому пути пока развиваются как альтернатива, основной объем перевозок рыбы с Дальнего Востока в настоящее время идет по железной дороге. После погрузки во Владивостоке составы отправляются по специализированному расписанию в западные регионы страны - на Московский и Санкт-Петербургский железнодорожные узлы с возможностью отцепок на транзитных станциях.

За январь-июль 2017 года этим путем было отправлено 331,6 тыс. тонн рыбной продукции, при этом больше половины - 180,1 тыс. тонн перевезли 96 составов ускоренных рефрижераторных поездов в рамках услуги "Грузовой экспресс". За аналогичный период 2016 года было отправлено 54 ускоренных рефрижераторных поезда, в которых было перевезено 95,3 тыс. тонн рыбной продукции, рассказали ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

У ДВЖД заключены договоры на перевозку продукции такими поездами с 29 предприятиями - отправителями рыбной продукции из дальневосточного региона. Для ускорения отправки крупнотоннажные рефрижераторные контейнеры могут добавлять в составы обычных контейнерных поездов.

"Проводимая работа, а также реализация намеченного комплекса мероприятий позволят в полной мере удовлетворить потребности грузоотправителей по доставке рыбы в западные регионы страны. Все заявки обеспечены подвижным составом. Происходит модернизация подвижного состава: за период 2016-2017 гг проведена модернизации 1100 вагонов-термосов и закуплено 330 рефрижераторных контейнеров",- отметили в ДВЖД.