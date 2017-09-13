ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга Байкала

ТАСС, 13 сентября. ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга озера Байкал, входящего в список Всемирного наследия, а также требует предоставить информацию о планах на использование площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Соответствующий документ опубликован на сайте ЮНЕСКО.

СПЕЦПРОЕКТ Байкал: экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

"ЮНЕСКО отмечает <...> сообщения об изменениях в экосистеме имущества (Байкала - прим. ТАСС), в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы, - говорится в документе. - И вновь обращается к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на всей территории с целью выявления масштабов и причин таких изменений".

Также в ЮНЕСКО обеспокоены судьбой территории закрытого Байкальского ЦБК, проработавшего на берегу озера 50 лет.

Ранее сообщалось, что Минприроды России рассматривает несколько вариантов использования здания бывшего комбината, в том числе, создание на его базе эколого-просветительского центра. БЦБК был закрыт осенью 2013 года, и до настоящего момента работы по ликвидации накопленных на его территории лигниновых отходов не начались.

Отчет о состоянии сохранности объекта Всемирного наследия, которым является Байкал, ЮНЕСКО просит предоставить до 1 февраля 2018 года.

В международной организации просят также провести экологическую оценку расположенных на Байкале особых экономических зон (ОЭЗ), чтобы понимать, как увеличится антропогенная нагрузка на экосистему озера в связи с реализацией запланированных объектов. На побережье Байкала в настоящее время действуют две туристские ОЭЗ - "Ворота Байкала" в Иркутской области и "Байкальская гавань" в Бурятии.

Не обошли вниманием в документе и проблему постройки Монголией гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Селенге, главной водной артерии, питающей Байкал.

По мнению российских ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС. В ЮНЕСКО отметили, что поддерживают стремление Монголии провести дополнительные исследования перед строительством ГЭС.

Самое глубокое озеро в мире

Байкал - самое глубокое озеро на планете, входит в число известнейших достопримечательностей России и мира. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшее природное хранилище пресной воды (около 80% мировых запасов).

В озеро впадают 336 рек, а вытекает всего одна - Ангара. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична.