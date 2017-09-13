Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга Байкала

В стране
13 сентября, 13:41 UTC+3 /Обновлено,

Организация просит предоставить отчет о состоянии сохранности объекта Всемирного наследия до 1 февраля 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Зорикто Дагбаев/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. ЮНЕСКО настаивает на создании Россией системы экологического мониторинга озера Байкал, входящего в список Всемирного наследия, а также требует предоставить информацию о планах на использование площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Соответствующий документ опубликован на сайте ЮНЕСКО.

СПЕЦПРОЕКТ

Байкал: экологические проблемы великого озера

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

"ЮНЕСКО отмечает <...> сообщения об изменениях в экосистеме имущества (Байкала - прим. ТАСС), в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы, - говорится в документе. - И вновь обращается к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на всей территории с целью выявления масштабов и причин таких изменений".

Также в ЮНЕСКО обеспокоены судьбой территории закрытого Байкальского ЦБК, проработавшего на берегу озера 50 лет.

Ранее сообщалось, что Минприроды России рассматривает несколько вариантов использования здания бывшего комбината, в том числе, создание на его базе эколого-просветительского центра. БЦБК был закрыт осенью 2013 года, и до настоящего момента работы по ликвидации накопленных на его территории лигниновых отходов не начались.

Отчет о состоянии сохранности объекта Всемирного наследия, которым является Байкал, ЮНЕСКО просит предоставить до 1 февраля 2018 года.

В международной организации просят также провести экологическую оценку расположенных на Байкале особых экономических зон (ОЭЗ), чтобы понимать, как увеличится антропогенная нагрузка на экосистему озера в связи с реализацией запланированных объектов. На побережье Байкала в настоящее время действуют две туристские ОЭЗ - "Ворота Байкала" в Иркутской области и "Байкальская гавань" в Бурятии.

Не обошли вниманием в документе и проблему постройки Монголией гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Селенге, главной водной артерии, питающей Байкал.

По мнению российских ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС. В ЮНЕСКО отметили, что поддерживают стремление Монголии провести дополнительные исследования перед строительством ГЭС.

Самое глубокое озеро в мире

Байкал - самое глубокое озеро на планете, входит в число известнейших достопримечательностей России и мира. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшее природное хранилище пресной воды (около 80% мировых запасов).

В озеро впадают 336 рек, а вытекает всего одна - Ангара. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама