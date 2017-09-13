Более 1 млрд рублей направлено на мероприятия комплексного развития Кисловодска

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КИСЛОВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Финансирование проектов, направленных на развитие города-курорта Кисловодска, превысило в 2017 году 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на главу города Александра Курбатова.
"На развитие города-курорта Кисловодска в 2017 году направлено 1029,76 млн рублей, в том числе более 151,2 млн рублей из федерального бюджета, 701,52 млн рублей - из краевого и свыше 177 млн рублей выделяется из местного бюджета", - сообщил Курбатов в среду на заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.
Сообщается, что в план мероприятий внесено дополнение о строительстве спального корпуса на 52 места в санатории "Электроника" Федеральной таможенной службы России, а также об экологической реабилитации водоемов и реконструкции гидросооружений.
Уже одобрена реконструкция рекреационного объекта "Новое озеро", стоимость которого составляет более 550 млн рублей, еще в 55 млн рублей обойдутся проектно-изыскательские работы. Также принято дополнение о создании берегоукрепительных объектов реки Подкумок в районе строительства тренировочного поля к чемпионату мира по футболу в 2018 году, стоимость этого проекта - около 90 млн рублей.
"Предусматривается предоставление субсидии из федерального бюджета на разработку проектной документации по объектам, включенным в план мероприятий", - сообщили в пресс-службе мэрии.