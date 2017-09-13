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Программу сохранения более 3 тыс. памятников планируют принять в Вологодской области

В стране
13 сентября, 17:27 UTC+3 ТАСС

Более 80 памятников истории и архитектуры в регионе нуждаются в срочной реставрации

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ТАСС, 13 сентября. Программу сохранения и развития объектов культурного наследия на 2018-2025 годы намерены утвердить в Вологодской области до конца этого года. Ее проект прошел первое предварительное обсуждение и получил положительную оценку членов правительства области, сообщила в среду пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя губернатора Олега Васильева.

"До конца года, надеюсь, этот документ будет принят. Наш регион впервые в своей истории будет иметь целевую программу, направленную на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия", - процитировала Васильева пресс-служба.

По его словам, программа будет включать мероприятия по реконструкции объектов, развитию нормативно-правовой базы, туризма. Исторические города и памятники - это не только предметы гордости вологжан, но и важный потенциал развития туристской направленности региона, отметил замгубернатора. На территории области расположено 3176 памятников истории и культуры, из них 2417 - объекты археологического наследия.

По состоянию на 1 января 2017 года в Единый реестр объектов культурного наследия включено 759 объектов. 13 населенных пунктов региона - Вологда, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, Кириллов, Вытегра, Грязовец, Никольск, Устюжна, Череповец, Кадников, Верховажье и Ферапонтово - являются историческими поселениями, а Белозерск, Великий Устюг и Тотьма - федерального значения. При этом более 80 памятников истории и архитектуры нуждаются в срочной реставрации, есть риск утраты и отдельных памятников археологии.

За 2016 год были разработаны предметы охраны двух исторических поселений регионального значения - городов Вологды и Череповца. На данный момент дорабатывается документация по историческому поселению федерального значения - городу Белозерску. Эту работу планируется продолжить по всем историческим поселениям.

В среду, 13 сентября, в Вологде был презентован общественности после завершения реставрации главный храм Вологды - Софийский собор 1568 года постройки. Были полностью заменены два креста и основания под ними, оставшиеся три креста пятиглавого собора - укреплены. По словам заместителя губернатора, в планах - реставрационные работы колокольни и отдельных помещений Вологодского кремля, в стадии ремонтных работ сейчас находится Воскресенский собор.

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