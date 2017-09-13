Активисты ОНФ обратились в прокуратуру для проверки работы калининградского "Водоканала"

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Активисты ОНФ обратились прокуратуру с просьбой проверить деятельность калининградского "Водоканала" на предмет законности закупок чайных сервизов и ложек с янтарем на 1,2 млн рублей и ненадлежащего содержания объектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального отделения фронта.

"Поводом для обращения послужили факты бесхозяйственного использования вверенного ему муниципального имущества и расточительных закупок организации", говорится в сообщении. Активисты заявляют, что два здания, стоящие на балансе "Водоканала", находятся в аварийном состоянии и "представляют опасность для жизни и здоровья граждан".

"Несмотря на то, что находиться рядом с объектами опасно, поскольку они уже начали разрушаться, охрана их не обеспечена, ограждающие элементы отсутствуют, нет никаких предупреждающих знаков. В середине августа на одном из объектов девочке-подростку оторвало ногу куском обвалившейся кирпичной стены. Этот вопиющий случай должен был сподвигнуть балансодержателя принять меры безопасности, чтобы исключить повторения подобных происшествий, но, как мы увидели, ситуация не изменилась", - приводит пресс-служба заявление сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Авдыша.

Общественники также обратили внимание правоохранителей и властей на сомнительные закупки муниципального предприятия. "В прошлом году "Водоканал" выделил более 2,5 млн рублей на банкет и концерт по случаю своего юбилея. В начале августа текущего года прошли два аукциона на покупку чайных ложек с элементами янтаря и чайных наборов с символикой предприятия на общую сумму более 1,25 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

"При постоянном финансировании муниципального предприятия "Водоканал" из бюджета города, такие траты бюджетных средств являются неэффективными и сомнительными. При этом на содержание, охрану, ремонт или демонтаж опасных зданий, судя по тому, что мы увидели в ходе мониторинга, предприятие не тратит ни копейки. Все это, на наш взгляд, является серьезнейшим поводом для правоохранительных органов проверить деятельность муниципального предприятия", - подчеркнул Авдыш.