Цифровое неравенство: как подключают к интернету населенные пункты Северного Кавказа

КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Все города и селения регионов Северного Кавказа до конца 2018 года будут иметь доступ к интернету, что соответствует созданной по поручению президента РФ Владимира Путина программе развития цифровой экономики и устранению цифрового неравенства. Программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года, и один из ее показателей - обеспечение 97% домашних хозяйств страны широкополосным доступом к интернету (100 мбит/с).

Тема устранения цифрового неравенства и реализации программы "Цифровая экономика" стала одной из основных на Российском интернет-форуме "РИФ.Кавказ 2017", который проходит с 13 по 14 сентября в дагестанском городе Каспийске. ТАСС опросил представителей региональной власти и экспертов, чтобы узнать, как решается проблема устранения цифрового неравенства в регионах Северного Кавказа, многие районы которого находятся в высокогорной местности, и в какой срок подключение к интернету станет в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) повсеместным.

Программа Минкомсвязи

Госпрограмма "Цифровая экономика" разработана в рамках исполнения поручений президента РФ. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

"В 2018 году, согласно указу президента России, доля граждан, получающих услуги в электронном виде, должна составить 70%. Для того, чтобы эти цифры стали реальность, Минкомсвязь России последовательно проводит реформу универсальных услуг связи. Наша задача - обеспечить все населенные пункты страны, численностью 250-500 тыс. человек точками доступа в интернет, а также создать условия для того, чтобы скоростной интернет приходил в более труднодоступных населенные пункты", - сообщается в приветственном обращении министра информационных технологий и связи РФ Николая Никифорова участникам форума "РИФ.Кавказ 2017".

Также отмечается, что больше половины регионов России подписали трехсторонние соглашения в рамках устранения цифрового неравенства. "Среди них есть уже и субъекты Северного Кавказа. Призываю руководителей регионов обратить внимание на важность этой работы для граждан и как можно скорее провести инвентаризацию населенных пунктов, где нужен широкополосный доступ", - говорится в сообщении.

Ставропольские хутора в сети

В Ставропольском крае компания "Ростелеком" реализует трехлетнюю программу устранения "цифрового неравенства". В 2015-2018 годы точки доступа планируется создать в 136 населенных пунктах. "Доступ к сети интернет будет осуществляться на скорости не менее 10 Мб/с. Изначально стоимость подключения к универсальной услуге связи составляла 1,5 рубля в сутки, либо 45 рублей в месяц, в настоящее время решением президента ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского плата будет обнулена", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона края.

За первые два года работы программы доступ в интернет получили жители 30 населенных пунктов численностью от 250 до 500 жителей. В 2017 году в интернет смогут выходить жители еще 71 поселков, хуторов и станиц. По данным краевого ведомства, из этого числа 30 точек доступа уже эксплуатируются в тестовом режиме.

Кроме того, до конца 2018 года планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до узлов связи еще 142 населенных пунктов края с численностью населения от 500 до 10 тыс. человек, чтобы обеспечить жителей широкополосным доступом в интернет на более высоких скоростях. Реализация этих программ позволит обеспечить жителей края фиксированным широкополосным доступом к интернету до конца 2018 года на уровне 98 %, при этом в 2015 году этот показатель составлял 38%.

"Жители малонаселенных территорий получат возможность стабильного подключения к сети интернет и доступа не только к развлекательным ресурсам, но и к ресурсам, решающим социальные задачи, в том числе - доступ к порталу "Госуслуги", благодаря чему получат равную с жителями крупных населенных пунктов возможность выстраивать диалог с органами государственной и местной власти, учреждениями здравоохранения и образования", - отметили в министерстве.

Интернет-пользователи КЧР

В Карачаево-Черкесии (КЧР), по данным министерства промышленности и торговли региона, широкополосным доступом в интернет по ВОЛС обеспеченны 55 населенных пунктов, в которых проживает 70% населения республики. Еще в 43 населенных пунктах КЧР интернет предоставляется по телефонным линиям и не обеспечивается должный уровень скорости.

В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" до конца следующего года доступ к скоростному интернету должны получить в 14 селах и аулах КЧР с населением от 250 до 500 человек. Эти населенные пункты уже включены в утвержденный реестр, согласованы проекты.

В плане до 2020 года у властей КЧР - прокладка ВОЛС в 50 населенных пунктов с населением от 500 до 3 тыс. человек и в шести, где проживают более 3 тыс. человек.

Цифровое неравенство Дагестана

В Дагестане под программу устранения цифрового неравенства попадают более 300 малых сел и деревень, подключить которые к сети компания "Ростелеком" намерена до конца 2018 года. Как рассказали ТАСС в региональном министерстве транспорта, энергетики и связи, к интернету будут подключены населенных пункты с населением от 250 до 500 человек.

"У сельских жителей появятся те же возможности, что и у городских. В итоге житель села сможет заняться, например, новой работой удаленно. Это, действительно, устранение таких явных диспропорций между крупными поселениями и далекими селами. Поэтому устранение цифрового неравенства также важно и нужно, как хорошие дороги", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, в республике действуют и активно развиваются филиалы "Мегафона", "Вымпелкома" и МТС. Также услуги связи оказывают филиал "Ростелеком", "Электросвязь", филиал "Сумма телеком" и др. Общее количество абонентов - более 3 млн. Зона охвата услугами связи составляет около 90% территории республики, интернетом пользуются более 70% населения Дагестана.

За интернетом - в Кабардино-Балкарию

Проблема цифрового неравенства не стоит для Кабардино-Балкарии (КБР). Как сообщили ТАСС в госкомитете региона по транспорту и связи, в республике проблем с интернетом нет.

"У нас почти везде есть покрытие мобильной связью по всем трем операторам (в КБР работает "Мегафон", "Билайн", МТС - прим. ТАСС). "Ростелеком" достает во все населенные пункты, таким образом, везде есть "проводной" интернет. Да, есть населенные пункты, где интернет медленнее, но сейчас и операторы сотовой связи работают над этим, некоторые из них ("Мегафон" и "Билайн") начинают устанавливать на территории республики 4G. Если брать территориально, то покрытие интернетом в КБР достигает 80%, а по населенным пунктам - все 100%", - сообщил ТАСС начальник отдела госкомитета Альберт Мамбетов.

Он также уточнил, что все школы, больницы и социальные учреждения в КБР подключены к высокоскоростному интернету, а соединение обеспечивается по каналам "Ростелекома".

Российский интернет-форум

Российский интернет-форум "РИФ.Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13 и 14 августа. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.