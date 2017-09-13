Зрители Архангельской области смогут смотреть региональное цифровое ТВ к концу сентября

Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕСпорт 13 сентября, 21:18
Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц ОлимпиадСпорт 13 сентября, 21:11
Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 21:03
Фридзон: российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой ГрецииСпорт 13 сентября, 20:58
Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболуСпорт 13 сентября, 20:58
Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 20:48
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"Международная панорама 13 сентября, 20:47
В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом МадуроСпорт 13 сентября, 20:42
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Зрители практически всей территории Архангельской области получат возможность смотреть региональное телевидение в цифровом формате к концу сентября. Об этом журналистам сообщил в среду директор Архангельского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Мансур Салахутдинов.
"До конца сентября вся цифровая сеть Архангельской области будет переведена на возможность региональных вставок, т.е. 97% населения области будут смотреть региональные вставки на каналах "Россия1" и "Россия24", - сказал Салахутдинов.
По его словам, в настоящее время охват региональным вещанием в цифровом формате составляет около 70%. Работы по полному переводу сети завершатся к концу месяца. В Архангельской области с 2012 года установлено 75 ретрансляторов цифрового сигнала. Не охваченными цифровым ТВ осталось 95 населенных пунктов, где проживает около 2,5% населения региона, в 31 из них есть возможность приема аналогового ТВ.
Как пояснил директор ОРТПЦ, финансирование аналоговых передатчиков из федерального бюджета прекратится в 2019 году. К этому времени в регионе необходимо решить проблему, как обеспечить ТВ вещание в тех населенных пунктах, где было аналоговое телевидение, но пока нет цифрового. "Не произойдет так, что зрители вдруг останутся без всякого ТВ", - сказал министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, отметив, что проблема есть и в других регионах, и она будет решаться на федеральном уровне.
На архипелаге Новая Земля (Архангельская область) теперь можно смотреть 20 каналов цифрового телевидения. "Там было три программы аналогового телевидения. На сегодня мы в качестве приоритета, учитывая особенности этого объекта, включили все 20 программ ТВ (первый и второй мультиплекс цифрового ТВ - прим. ТАСС) ", - сказал Салахутдинов.
В сентябре оборудование на Новой Земле также будет настроено на прием региональных врезок архангельского областного ТВ (ТВ "Поморье", которое вещает на телеканалах "Россия1" и "Россия24" - прим. ТАСС).
"Оборудование еще не перестроено на прием регионального мультиплекса, в сентябре организуем командировку и включим все региональные вставки. Они не будут чувствовать оторванность от большой земли, будут вместе с нами ощущать себя жителями Архангельской области", - сказал директор ОРТПЦ.
По данным 2013 года, в двух поселках архипелага Новая Земля - Белушья Губа и Рогачево - зарегистрировано примерно 2,5 тыс. жителей.