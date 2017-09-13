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Зрители Архангельской области смогут смотреть региональное цифровое ТВ к концу сентября

В стране
13 сентября, 20:03 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, сентября. /ТАСС

В настоящее время около 2,5% населения региона не имеют доступа к цифровому телевидению

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Зрители практически всей территории Архангельской области получат возможность смотреть региональное телевидение в цифровом формате к концу сентября. Об этом журналистам сообщил в среду директор Архангельского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Мансур Салахутдинов.

"До конца сентября вся цифровая сеть Архангельской области будет переведена на возможность региональных вставок, т.е. 97% населения области будут смотреть региональные вставки на каналах "Россия1" и "Россия24", - сказал Салахутдинов.

По его словам, в настоящее время охват региональным вещанием в цифровом формате составляет около 70%. Работы по полному переводу сети завершатся к концу месяца. В Архангельской области с 2012 года установлено 75 ретрансляторов цифрового сигнала. Не охваченными цифровым ТВ осталось 95 населенных пунктов, где проживает около 2,5% населения региона, в 31 из них есть возможность приема аналогового ТВ.

Как пояснил директор ОРТПЦ, финансирование аналоговых передатчиков из федерального бюджета прекратится в 2019 году. К этому времени в регионе необходимо решить проблему, как обеспечить ТВ вещание в тех населенных пунктах, где было аналоговое телевидение, но пока нет цифрового. "Не произойдет так, что зрители вдруг останутся без всякого ТВ", - сказал министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, отметив, что проблема есть и в других регионах, и она будет решаться на федеральном уровне.

Цифровое ТВ на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля (Архангельская область) теперь можно смотреть 20 каналов цифрового телевидения. "Там было три программы аналогового телевидения. На сегодня мы в качестве приоритета, учитывая особенности этого объекта, включили все 20 программ ТВ (первый и второй мультиплекс цифрового ТВ - прим. ТАСС) ", - сказал Салахутдинов.

В сентябре оборудование на Новой Земле также будет настроено на прием региональных врезок архангельского областного ТВ (ТВ "Поморье", которое вещает на телеканалах "Россия1" и "Россия24" - прим. ТАСС).

"Оборудование еще не перестроено на прием регионального мультиплекса, в сентябре организуем командировку и включим все региональные вставки. Они не будут чувствовать оторванность от большой земли, будут вместе с нами ощущать себя жителями Архангельской области", - сказал директор ОРТПЦ.

По данным 2013 года, в двух поселках архипелага Новая Земля - Белушья Губа и Рогачево - зарегистрировано примерно 2,5 тыс. жителей.

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