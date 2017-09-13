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История Архангельского порта впервые представлена в живописи и графике

В стране
13 сентября, 21:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, сентября. /ТАСС

В экспозицию вошли более 30 произведений профессиональных авторов и художников-моряков

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. История Архангельского порта впервые представлена в работах художников. В архангельском Северном морском музее в среду открылась выставка живописи и графики "Акватория жизни", на которых показана деятельность порта.

"Выставка, в первую очередь, об истории порта, но об истории порта глазами художника. В коллекции Северного морского музея накопилось большое количество живописи и графики, начиная с 1920-х годов и заканчивая 2000-ми годами. Музей впервые выставляет эту коллекцию, большинство из них не выставлялись", - сказал ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

На выставке представлено более 30 произведений как профессиональных авторов, так и художников-моряков. "Например, графические работы Ивана Кочина - он художник-моряк, рисовал на учебном судне "Мгла" в 1920-е годы, на разных норвежских судах, на паруснике "Нырок" он ходил в Арктику. Работы в стилистике графики 1920-х годов очень образные, погружают в атмосферу и то время: парусные шхуны, суровые мужчины в кожаных куртках и шапках", - отметил Тенетов.

Живописные работы дополнены фотографиями, иллюстрирующими жизнь порта с начала ХХ века, макетами судов разного времени. "Главная задача выставки - передать атмосферу порта", - добавил директор музея, пояснив, что специально для этой экспозиции в музее появились плоскостные стенды с подсветкой для показа живописных произведений.

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