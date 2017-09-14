В арктическом поселке на Таймыре построят школу за 170 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Школу, за 172,5 млн рублей построят в 2019 году в арктическом поселке Усть-Авам в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Строительство на сумму 172,5 млн рублей финансируется из краевого бюджета. Подрядчик уже комплектует материалы и везет их в Дудинку, затем по зимнику они будут направлены в поселок. Уже к началу нового учебного года в 2019 году новая школа примет своих учеников", - сообщили в пресс-службе.

В новой школе смогут учиться сто детей. Сейчас старшеклассники учатся в районном центре - в Дудинке - по прямой в 300 километрах от Усть-Авама. Дети из младших классов вынуждены учиться в помещении местного детского сада, где созданы соответствующие условия.

Школа в Усть-Аваме сгорела в ночь на 14 апреля 2014 года. Сильный ветер помешал борьбе с огнем, но местные жители сумели эвакуировать почти все имущество. На тот момент в поселке учились 87 школьников. Первое время после пожара они учились в здании Дома культуры.

Поселок Усть-Авам расположен в тундре в центре Таймырского полуострова. Число жителей - более 500 человек.