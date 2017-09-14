Интернат для детей кочевников на Таймыре построят на полгода раньше срока

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КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Школу-интернат для детей кочевых жителей Таймыра в построят в арктическом поселке Носок к февралю 2018 года, что на полгода раньше срока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.
"По контракту подрядчик должен завершить работы к 1 сентября 2018 года, однако на сегодняшний день работает с опережающими темпами, обещая досрочно сдать объект к февралю 2018 года. Сейчас идет последняя доставка технологического оборудования для пищеблока и мебели для детских спален", - сообщили в пресс-службе.
Интернат представляет собой здание площадью более 4,5 тысяч квадратных метров с блоками в два и три этажа. В спальном блоке, рассчитанном на 250 мест, все необходимые для современного образования кабинеты и помещения.
Строительство интерната началось в прошлом году. Инвестиции в него составляют 415 млн рублей из краевого бюджета.
На Таймыре живут около 32 тыс. человек. Треть из них - представители коренных и малочисленных народов севера: эвенки, долгане, нганасане, ненцы и энцы. Более двух тыс. из них ведут традиционный кочевой образ жизни, занимаются оленеводством и промыслами.