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Этнокультурный комплекс стоимостью 5 млн руб. построен на Таймыре

В стране
14 сентября, 10:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, сентября. /ТАСС

Строительство комплекса длилось около четырех лет, его открытие запланировано на воскресенье

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© Официальный сайт города Дудинки

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. В Дудинке (административный центр Таймырского района, север Красноярского края) завершено строительство единого этнокультурного комплекса под открытым небом "Таймыр Моу". Средства на его строительства выделила компания "Норникель", сообщили в четверг в мэрии Дудинки.

"На сооружение этого уникального объекта было затрачено более 5 млн рублей, привлеченных в виде грантов от ПАО "Норильский никель". Строительство длилось порядка четырех лет и, благодаря творческим усилиям сотрудников городского Центра народного творчества и практической помощи специалистов профильных отделов администрации города, дудинских предприятий и организаций, выполнено", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие комплекса запланировано на воскресенье, когда будет отмечаться 350-летний юбилей Дудинки. Территория комплекса украшена металлическими орнаментированными воротами в виде чума, 14 деревянными скульптурами персонажей из сказок коренных малочисленных народов Таймыра. Также в композиции этнокомплекса появились беседки, скамейки, качели и тематические фигуры.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.

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