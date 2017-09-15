Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в Арктику

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Город Дудинка в Красноярском крае — одно из старейших поселений Сибири — 16 сентября отмечает 350 лет со дня основания. За прошедшие века из маленького села Дудинка выросла в большой по меркам Заполярья город — один из важнейших центров освоения Арктики и контроля над Северным морским путем. Современные исследователи считают, что населенный пункт был обречен стать арктическими воротами.

Зимовье

История Дудинки берет начало в далеком 1667 году, когда стрелецкий сотник Иван Сорокин доложил мангазейскому воеводе: "Поставили, государь, мы зимовье ясачное и с нагородней край Енисея пониже верхния Дудины реки" (орфография оригинала — прим. ТАСС).

Место было выбрано не случайно. Вот уже примерно полвека русские экспедиции охотников, торговцев и промышленных людей ходили мимо него с запада на восток через весь Таймыр. Их путь лежал по Енисею, Дудинке, по району Норильских гор, через волок по Пясине, затем волоком по Волочанке, Хете и Хатанге.

"У нее очень удачное местоположение, которое использовали основатели будущего города. Сначала поселение располагалось в 3–8 километрах от города, но потом переползло на современное местоположение", — рассказала ТАСС одна из основательниц Клуба исследователей Таймыра (КИТ) Лариса Стрючкова.

Считается, что название "Дудинка" произошло от имени первого поселенца, русского промысловика пушнины Дудина. По другой версии — от тунгусского слова "дугин", "дугинма", что в переводе на русский язык означает "протока".

Дудинка стала базой для практически всех экспедиций по исследованию Арктики. Здесь были Миддендорф, Лаптев, Шмидт, Бегичев, Нансен, Урванцев.

Село

В XIX веке в Дудинке построили церковь, после чего поселение стало селом. В редких метрических книгах той эпохи, что удалось отыскать исследователям, содержится информация о людях со всего Таймыра, ведь дудинский священник окормлял не только само село, но и станки (небольшие поселения — прим. ТАСС), обильно рассыпанные по всему полуострову. Церковь сначала была каменной, но потом камень пошел на строительство плавильной печи местными промышленниками Сотниковыми, построившими взамен деревянный храм.

Ценной находкой Дудинка стала для коренного населения Таймыра, которое ежегодно откочевывало к селу. Таким образом, Дудинка стала центром торговли, обмена пушнины на чай, соль, порох. Здесь проводили сугланы — народные собрания. "Койку ма" — "чум идолов" — называли село нганасаны, старейший народ русской Арктики.

Развернуть Фритьоф Нансен © ТАСС Фритьоф Нансен © ТАСС

"В XIX веке население было около 40 человек обоего пола. Впрочем, цифры относительные, для севера это порядочный населенный пункт. Вспомните, ведь и в Красноярске того времени население было всего около 15 тыс. человек", — говорит Стрючкова.

Западных путешественников сибирское село поначалу не впечатлило. "Мы ожидали найти здесь многочисленные постройки, и поэтому можно себе представить наше удивление, когда мы увидели, что это знаменитое Дудино состоит всего только из семи-восьми полуразрушенных лачуг, одного недостроенного дома и деревянной часовни", — писал шведский ученый Тэль в 1876 году.

Через сорок лет иностранцы стали смотреть на Дудинку иначе. В 1913 году здесь побывал норвежский путешественник Фритьоф Нансен, путешествующий от берегов Скандинавии до Красноярска. Его удивлению не было предела, когда он столкнулся с плодами современной цивилизации в глубинах Арктики, к примеру, в местном французском магазинчике Нансен и его соратники закупили кухонную утварь на свой корабль "Коррект".

Узнав о богатых месторождениях, имеющихся на Таймыре, Нансен дал удивительно точный прогноз: "Нет никакого сомнения в том, что у этого месторождения большое будущее. Построить 90 километров железнодорожного полотна через тундру от залежей до деревни несложно, несмотря на вечную мерзлоту", — написал в своих мемуарах норвежец.

Город-порт

В 1930 году Дудинка стала административным центром Таймыра. К тому времени в ней уже проживало около 1 тыс. человек. Здесь были построены больница, аптека, школа, интернат для детей аборигенов. В 1931 году происходит показ первого кинофильма, появляется телефонная связь, приземляется первый гидросамолет. Вскоре начинается строительство морского порта и железной дороги, по которой с тех пор перевозятся миллионы тонн грузов в интересах Норильского промышленного района.

"Уникальное местоположение. Дудинка контролирует не только сухопутный путь в сторону Хатанги, но и с началом регулярного судоходства по Северному пути стала опорным пунктом по освоению арктических вод. Также мимо нее не могут пройти суда, что идут на Енисей и с Енисея", — говорит красноярский историк Алексей Елисеенко.

Настоящий расцвет Дудинки начался со строительством и развитием Норильского комбината, когда населенный пункт стал основным транспортным узлом для предприятия.

Развернуть Через Дудинский порт осуществляется отгрузка продукции ГМК "Норильский никель" и доставка в Норильский промышленный район промышленных грузов, продовольствия и товаров народного потребления © Лев Федосеев/ТАСС Через Дудинский порт осуществляется отгрузка продукции ГМК "Норильский никель" и доставка в Норильский промышленный район промышленных грузов, продовольствия и товаров народного потребления © Лев Федосеев/ТАСС

"Ниже Игарки, по Енисею, за последние годы в связи с организацией округа выросла Дудинка. Дудинка не поселок, не село. Это уже целый город по нашим северным условиям. Я, когда приеду в Москву, поставлю перед правительством вопрос о переименовании Дудинки в город", — писал известный полярник, начальник Главсевморпути Отто Шмидт.

Однако городом Дудинка стала только 5 марта 1951 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей был присвоен этот статус. На тот момент численность населения молодого города достигла 13 тыс. человек.

Дудинка сегодня

Свое значение город сохраняет и сегодня. Это самый крупный в Сибири, самый северный международный порт в России. При этом это единственный в мире порт, причалы которого ежегодно затапливаются во время весеннего половодья, поэтому ежегодно перед паводком происходит полная эвакуация портальных кранов и демонтаж всех инженерно-технических сооружений. Ледоход частично разрушает гидротехнические сооружения, железнодорожные и подкрановые пути порта. После завершения ледохода и спада воды производятся восстановительные работы, спускаются краны и Дудинка готова принять морские и речные суда. Навигация длится около ста дней. Каждую весну история с паводком повторяется. Однако люди упорно восстанавливают морские причалы — на тысячу километров в округе нет столь удобного места для порта.

Развернуть Краны в Дудинском морском порту © Лев Федосеев/ТАСС Краны в Дудинском морском порту © Лев Федосеев/ТАСС

"Рабочий, постоянно меняющийся город с морскими кораблями на рейде, чьи гигантские силуэты напоминают многоэтажки, — вот облик Дудинки с 80-х годов, — рассказывает историк Елисеенко. — Город стал символом духа людей, что создавали его в невероятно непростых природных условиях. Статус ворот для российского никеля и много еще чего Дудинка сохраняет и сегодня".

Андрей Мармышев