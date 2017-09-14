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Пробы воды из озер на месте газового выброса в ЯНАО изучат в Санкт-Петербурге

В стране
14 сентября, 13:48 UTC+3 ТАСС

На месте первой из обнаруженных в 2014 году воронок озеро продолжает увеличиваться

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Артем Хомутов/НП "Российский Центр освоения Арктики"/пресс-служба губернатора ЯНАО/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Пробы воды из озер, образовавшихся на месте воронок от газового выброса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), будут изучены в лаборатории "ВНИИ Океангеология" в Санкт-Петербурге. Исследование позволит выявить изменение концентрации метана, сообщил в четверг ТАСС ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Артем Хомутов.

"Завершилась экспедиция Института криосферы Земли к двум крупнейшим воронкам газового выброса, обнаруженным на полуострове Ямал в 2014 году. При посещении участков, на которых возникли воронки, ученые произвели повторный отбор проб воды для сравнения ее химических показателей, в том числе концентрации метана, с составом воды ямальских озер", - сказал он.

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По данным главного научного сотрудника Института криосферы Земли Марины Лейбман, на месте первой из обнаруженных в 2014 году воронок озеро продолжает увеличиваться. "Произошел прорыв существовавшей еще в октябре 2016 года перемычки, отделяющей озеро воронки от соседнего термокарстового озера, приведшее к его спуску. Собранные пробы отправлены в лабораторию "ВНИИОкеангеология" в Санкт-Петербург для проведения подробных анализов", - уточнила она.

C 2014 года на территории автономного округа были найдены несколько воронок в районе Бованенковского месторождения, сейчас все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли. Летом 2017 года учеными были обнаружены еще две воронки: первая - в 34 км от села Сеяха, а вторая - в 20 км от поселка Ярута, свидетелем появления одной из них стал местный оленевод, который передал информацию специалистам.

Опасное явление

Эксперты отмечают, что такие объекты представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для сооружений. По словам члена-корреспондента РАН, заместителя директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василия Богоявленского, в настоящее время в Арктике "происходит мощная дегазация". Не исключено, что многочисленные озера на Ямале имеют именно взрывное происхождение.

"Бугры пучения (на месте которых образуются кратеры газового выброса - прим. ТАСС) известны и в зарубежной Арктике, на акватории арктических морей, например, в Печорском море в 50 км от острова Вайгач. Еще 8 тыс. лет назад полуостров Ямал выглядел по-другому: он был раза в 2-3 больше, чем сейчас. Но произошло поднятие уровня моря, и многие территории суши Арктики превратились в мелководный шельф. Бугры пучения наблюдались давно в акватории, а теперь находим их на суше", - пояснил он журналистам, отметив, что ученые также создают отдельную базу данных таких объектов.

Откуда именно идет газ, будет понятно через один-два года, когда будет накоплена научная информация, добавил Богоявленский.

"Выброс может произойти везде, наиболее вероятные места - это бугры пучения. Классические бугры формируются десятки лет, по исследованиям, на Аляске и в Канаде существуют более 100 лет, но объекты могут образовываться и в короткое время. <…> В Мировом океане это изучено и называется сипами (выбросами - прим. ТАСС) газа в Черном море, Охотском, на всех акваториях, на Байкале. Мы мониторим также объекты советских времен, которые были аварийными", - пояснил он.

Принятие мер

В настоящее время власти ЯНАО уже создают систему раннего выявления воронок газового выброса. Директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщал ТАСС, что осенью планируется провести совещание для обсуждения новых подходов решения проблемы.

Для прогнозирования опасных явлений в округе создана сеть сейсмодатчиков. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

Богоявленский добавил, что сейчас производственные компании не менее заинтересованы в решении проблемы.

"Например, руководство "Газпром добыча Ямбург" проводит исследования, даже получили несколько патентов на технологии устранения неприятных последствий выбросов газа. В ряде мест бугры пучения подпирают трубопроводы, но компании осуществляют мониторинг за этими объектами, проводится разбуривание этих бугров, чтобы выпустить воду, поскольку бугры растут и за сдавления воды и газа, то есть технологии защиты от бугров пучения уже применяют", - отметил ученый.

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