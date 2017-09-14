Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергетики восстановили электроснабжение в двух районах Владимирской области

В стране
14 сентября, 13:26 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 14, сентября. /ТАСС

Минувшей ночью энергоснабжение было нарушено в 23 населенных пунктах на территории субъекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 14 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в двух районах Владимирской области, где несколько населенных пунктов остались без света из-за прохождения ночью грозового фронта. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 12:00 мск электроснабжение в Александровском и Киржачском районах полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в 23 населенных пунктах Владимирской области было нарушено энергоснабжение, утром количество пострадавших населенных пунктов сократилось до девяти. В пресс-службе "Владимирэнерго" пояснили, что причиной отключения стало прохождение грозового фронта, сопровождавшегося сильным дождем и порывами ветра до 17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеля
3
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Еврокоммисар по энергетике: проект "Северный поток - 2" не отвечает целям ЕС
6
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
7
Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама