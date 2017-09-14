ВЛАДИМИР, 14 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в двух районах Владимирской области, где несколько населенных пунктов остались без света из-за прохождения ночью грозового фронта. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 12:00 мск электроснабжение в Александровском и Киржачском районах полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью в 23 населенных пунктах Владимирской области было нарушено энергоснабжение, утром количество пострадавших населенных пунктов сократилось до девяти. В пресс-службе "Владимирэнерго" пояснили, что причиной отключения стало прохождение грозового фронта, сопровождавшегося сильным дождем и порывами ветра до 17 м/с.