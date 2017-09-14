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Отработавший в Арктике почти 50 лет теплоход стал памятником на Таймыре

В стране
14 сентября, 15:24 UTC+3

Буксирный теплоход БТ-337 с 1969 по 2015 годы работал во вспомогательном флоте Дудинского порта

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КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Буксирный теплоход БТ-337, почти 50 лет отработавший в акватории дудинского морского порта, установлен на новой площади в Дудинке (Красноярский край). Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации Таймырского района.

"В Дудинке появится новая площадь - площадь Портовиков. Центральным украшением его стал БТ-337 с 1969 по 2015 годы он отработал во вспомогательном флоте Дудинского порта", - сказал собеседник агентства.

Морской порт Дудинки - крупнейший в Сибири и самый северный международный порт в России. Теплоход передан в подарок городу компанией "Норникель".

Площадь Портовиков официально откроют 15 сентября в рамках празднования 350-летия Дудинки

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