Около 600 незаконных торговых объектов подлежат демонтажу в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Около 600 нестационарных торговых объектов в Севастополе подлежат демонтажу. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования города Вадим Кирпичников, комментируя поручение врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова об активизации работ по сносу незаконных нестационарных торговых объектов.
"Количество незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) в Севастополе значительно выросло, по моим оценкам - на несколько сотен, у нас, к сожалению, не было времени провести полную инвентаризацию. Таких [нестационарных торговых объектов] до шести сотен, явно подлежащих демонтажу. Понятно, что с каждым разбирается комиссия, у нас только решений комиссии на то, чтобы демонтировать силами муниципалитетов, 216 - это уже готовых, сформированных решений", - сказал Кирпичников.
По его словам, до конца года планируется демонтировать около 300 таких объектов.
"Официальные места для осуществления торговли есть, другой вопрос, что некоторым предпринимателям выгоднее самовольно поставить палатку и вести деятельность без отчислений в бюджет, не заботясь об облике города. Именно такие точки подлежат демонтажу в первую очередь", - сказал Кирпичников.
По информации пресс-службы правительства Севастополя, в августе этого года было принято постановление, согласно которому полномочия принимать решения о демонтаже незаконно размещенных нестационарных торговых объектов были переданы главному управлению потребительского рынка и лицензирования города.