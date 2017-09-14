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Около 600 незаконных торговых объектов подлежат демонтажу в Севастополе

В стране
14 сентября, 15:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, сентября. /ТАСС

До конца года планируется демонтировать около 300 объектов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Около 600 нестационарных торговых объектов в Севастополе подлежат демонтажу. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования города Вадим Кирпичников, комментируя поручение врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова об активизации работ по сносу незаконных нестационарных торговых объектов.

"Количество незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) в Севастополе значительно выросло, по моим оценкам - на несколько сотен, у нас, к сожалению, не было времени провести полную инвентаризацию. Таких [нестационарных торговых объектов] до шести сотен, явно подлежащих демонтажу. Понятно, что с каждым разбирается комиссия, у нас только решений комиссии на то, чтобы демонтировать силами муниципалитетов, 216 - это уже готовых, сформированных решений", - сказал Кирпичников.

По его словам, до конца года планируется демонтировать около 300 таких объектов.

"Официальные места для осуществления торговли есть, другой вопрос, что некоторым предпринимателям выгоднее самовольно поставить палатку и вести деятельность без отчислений в бюджет, не заботясь об облике города. Именно такие точки подлежат демонтажу в первую очередь", - сказал Кирпичников.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, в августе этого года было принято постановление, согласно которому полномочия принимать решения о демонтаже незаконно размещенных нестационарных торговых объектов были переданы главному управлению потребительского рынка и лицензирования города.

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