Депутат города в Ростовской области лишился должности атамана из-за дебоша в самолете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Казачье общество "Всевеликое войско Донское" уволило с должности атамана Батайска Ростовской области Михаила Гранкина за неподобающее поведение, сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс службы общества Людмила Бондарь. В думе Батайска ТАСС сообщили, что Гранкин является депутатом местного парламента.

"Он отстранен от должности атамана за пьянство, дебош и хулиганство", - сказала Бондарь.

По ее словам, решение об отстранении от должности было принято после инцидента в аэропорту. "До сих пор претензий к нему не было, должность атамана он занимал около пяти лет", - добавила она.

Гранкин был атаманом городского казачьего общества "Батайское" окружного казачьего общества.

Ранее сообщалось, что накануне полиция сняла с рейса Ростов-на-Дону - Салоники пассажира с признаками опьянения, который после просьбы покинуть салон устроил дебош. Мужчине грозит до 15 суток ареста.