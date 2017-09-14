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Проект территории для станции метро "Дубравная" в Казани разработают к 2018 году

В стране
14 сентября, 17:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, сентября. /ТАСС

Сейчас городской метрополитен состоит из одной ветки, на которой расположены 10 станций

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КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Казани намерены разработать проект планировки территории для последней станции первой ветки метрополитена к концу февраля 2017 года. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте исполкома Казани.

"Подготовить проект планировки и межевания территории объекта "Продление первой линии метрополитена г. Казани от станции метро "Проспект Победы" до станции метро "Дубравная" (…) в срок до 28 февраля 2018 года", - отмечается в документе.

В настоящее время Казанский метрополитен состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций.

Метрополитен открылся в 2005 году и стал первым в стране построенным после распада СССР. Станция метро "Дубравная" завершит строительство первой ветки, всего в перспективе планируется построить их четыре.

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