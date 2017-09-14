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Мурманская область планирует к 2025 году разводить до 50 тыс. тонн рыбы в год

В стране
14 сентября, 17:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Всего в регионе 20 организаций владеют 64 рыбоводными участками, из них на сегодняшний день только семь ведут деятельность по товарному выращиванию рыбы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем искусственно разводимых в Мурманской области лосося и форели к 2025 году планируется увеличить до 50 тонн в год, сообщил в четверг ТАСС первый замгубернатора Алексей Тюкавин в кулуарах I Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что отрасль аквакультуры в Заполярье в 2014 - 2015 гг. столкнулась с многочисленными проблемами. Это было вызвано недопоставкой крупной партии малька семги из Норвегии из-за санкций, а также массовым заболеванием и гибелью рыбы. Объем разводимых атлантического лосося и морской форели стал сокращаться. В 2016 году он составил 14 тысяч тонн рыбы.

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"Сегодня хозяйства начали зарыбляться, и это значит, что через два-три года мы получим скачок производства. Мы надеемся, что к 2025 году можем выйти на производство порядка 30-50 тысяч тонн рыбы в год", - сказал Алексей Тюкавин.

По его словам, этого показателя можно будет достичь при условии, если пострадавшая из-за заболевания рыбы компания "Русский лосось" выйдет из банкротства и приступит к производству. Всего в регионе 20 организаций владеют 64 рыбоводными участками, из них на сегодняшний день только семь ведут деятельность по товарному выращиванию рыбы.

Компаниям, работающим в сфере аквакультуры, с 2012 по 2015 годы было выделено 0,5 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня. За этот период было выращено около 83 тысяч тонн товарной рыбы. В 2013 году предприятия Мурманской области установили рекорд и вырастили 22,6 тысячи тонн товарной рыбы, уточнил Тюкавин. Рыбная продукция поставляется в центральную часть России.

I Международный рыбопромышленный форум проходит в Санкт- Петербурге 14-16 сентября на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - ключевое отраслевое мероприятие в России, которое объединит лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность.

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