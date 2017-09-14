Пензенская область утроила объем финансирования программы "Чистая вода" на 2018 год

ПЕНЗА, 14 сентября./ТАСС/. Правительство Пензенской области продлило на год действие региональной программы "Чистая вода", которая является частью аналогичной федеральной программы на 2010-2017 годы, и увеличило субсидии из регионального бюджета с 42 млн рублей в 2017 году до 120 млн рублей в 2018 году. Об этом сообщил губернатор региона Иван Белозерцев в четверг на совещании с главами районных администраций.

"Мы решили увеличить долю участия областного бюджета в программе "Чистая вода" в 2018 году, на эти цели выделено 120 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в этом году. Если сейчас финансирование идет на условиях 50% на 50%, то в 2018 году региональное правительство возьмет на себя 70% от стоимости проектов по замене водопроводных сетей, водонапорных башен", - сообщил губернатор.

Он отметил, что в 2015 году регион выделил на условиях софинансирования 10 млн рублей для проектов по восстановлению нормального водоснабжения в селах Пензенской области, в 2016 году на программные мероприятия было выделено 22 млн рублей, а в 2017 году правительство выделило сельским районам уже 42 млн рублей.

По словам начальника управления ЖКХ Пензенской области Михаила Панюхина, сельские поселения должны сами разработать проекты по восстановлению водонапорных скважин, водопроводных сетей и согласовать документацию до конца 2017 года, чтобы уже в марте 2018 года в регионе уже определить объемы финансирования и участников программы.

Объем финансирования программы "Чистая вода", принятой на федеральном уровне в 2010 году и реализуемой в регионах до 2017 года, составил более 331, 8 млрд рублей, в том числе более 8 млрд рублей из федерального бюджета.