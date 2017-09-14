Власти Ставрополья выделят 80 млн рублей дачникам, решившим разводить интенсивные сады

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Ставропольского края, решившие выращивать на своих дачных участках сады интенсивного типа, получат поддержку из регионального бюджета. Ее объем на 2018 год составит 80 миллионов рублей. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, как правило, такие сады обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы. Преимущественно интенсивным и суперинтенсивным садоводством занимаются крупные компании.

"Мы в этом году впервые пошли на развитие интенсивных садов на приусадебных участках. На мой взгляд, это очень важный элемент, это попытка дать возможность заработка людям в селе на садоводстве, за этими садами пойдут виноградники, потом косточковые. На будущий год мы в нее (программу поддержки) вкладываем 80 миллионов рублей", - сказал Владимиров.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, выделенных денег хватит на поддержку около 200 личных подсобных хозяйств. Предполагается, что в среднем каждый из будущих садоводов заложит сады на площади около 10 соток земли.

Программа поддержки малых форм хозяйствования на Ставрополье начала действовать с 2012 года, за это время фермеры получили из краевого и федерального бюджетов 1,2 миллиарда рублей. Это позволило создать 397 новых рабочих мест, произвести продукцию на 2,7 миллиарда рублей.