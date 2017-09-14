На рыбном форуме в Петербурге обсудили борьбу с браконьерами при помощи спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следить за браконьерами в Мировом океане в будущем планируют с помощью спутников. Такую меру для борьбы с нелегальным выловом рыбы разработали страны-члены ФАО (FAO) - Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Незаконный вылов рыбы - огромная проблема, перед нами стоит задача построения сети международного сотрудничества. Наши государства-члены уже начали это прорабатывать, работаем на субрегиональном уровне. На Черном море реализуется проект Black sea for fish по сбору самых полных и актуальных данных, на основе которых будем планировать ряд мер по борьбе с незаконным выловом, в том числе спутниковый контроль", - рассказал на первом Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в четверг исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству для Средиземноморья и Черного моря ФАО ООН Абдулла Сроур.

Остановить незаконный вылов

Участники форума назвали браконьеров, ставящих под угрозу, как запасы морских биоресурсов, так и экосистемы морей, одним из самых серьезных рисков рыбопромысловой отрасли, для борьбы с которыми нужны новые инструменты международного сотрудничества, в том числе с привлечением ученых. "Если мы не будем бережно относиться к океану, океан откажется помогать нам", - отметил министр рыболовства Норвегии Пер Сандберг.

Представители практически каждой страны-лидера отрасли рассказали о мерах против нелегального рыболовства. Так, в Чили готовят закон о повышенных штрафах и создают зоны защиты морских биоресурсов, в Норвегии строго контролируют получение сертификатов на лов, в Марокко принят закон против нелегального помысла, а работающие на международном рынке суда контролируются с помощью цифровых технологий.

Сотрудничество в Арктике

Норвежский министр отметил также, что одной из лучших экосистем в мире можно считать Баренцево море, где реализуется немало инициатив в рамках российско-норвежского сотрудничества. "Есть пул ученых в Норвегии и России, изучающих рыбные ресурсы, проекты сотрудничества уже много лет являются очень успешными, - сказал он. - Очень хорошо адаптирован для управления водными ресурсами технический парк Норвегии, который опирается на передовые технологии, а обновление парка в России - еще одна часть сотрудничества". Сандерс рассказал также, что норвежские и российские специалисты обсуждают возможность вывода сотрудничества двух стран с местного на глобальный уровень.

Возобновляемый источник белка

"С учетом прогнозов роста населения земли водные биоресурсы приобретают особое значение, - отметил, в свою очередь, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу. - Это возобновляемый ресурс".

По данным ФАО, глобальный объем промышленного рыболовства составляет более 93 млн тонн в год. При этом доля рыбных запасов сокращается, а растущий спрос на рыбу в последние годы обеспечивается за счет развития аквакультуры - товарного рыбоводства. С 2014 года доля аквакультуры в мировом вылове превышает долю дикой рыбы.

Россия занимает четвертое место в списке ведущих рыболовных стран, вслед за Китаем, Индонезией и США.

В Петербургском форуме, организованном Росрыболовством, принимают участие более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.