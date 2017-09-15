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СФ рассмотрит предложение Алтайского края о принципе "двух ключей"

В стране
15 сентября, 11:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 15, сентября. /ТАСС

Первый зампред Совета Федерации Николай Федоров отметил, что эта инициатива затрагивает в первую очередь формирование налоговой базы, а также льготы, которые устанавливаются на федеральном уровне

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БАРНАУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) рассмотрит на осенней сессии предложение Алтайского края о принципе "двух ключей" при принятии законов, существенно затрагивающих интересы того или иного региона, сообщил журналистам в пятницу первый зампред Совета Федерации Николай Федоров в ходе поездки на празднование 80-летия Алтайского края.

"Любой регион, и Алтайский край здесь не исключение, требует, чтобы ни одно существенное решение, которое затрагивает его интересы, ни в правительстве России, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не решалось окончательно без учета мнения субъекта федерации. Это подход обязательного учета - или то, что называется у нас в юридической практике принципом "двух ключей", то есть чтобы без разрешения субъекта федерации федеральные законы, которые затрагивают его интересы... не вступали в силу. Такое предложение от парламента края и от губернатора принципиально присутствует на столе у председателя Совета Федерации и у профильных комитетов. Это предложение планируется рассмотреть уже в рамках осенней сессии", - сказал Федоров.

Он добавил, что эта инициатива затрагивает в первую очередь формирование налоговой базы, а также льготы, которые устанавливаются на федеральном уровне. По мнению Федорова, реализация предложения Алтайского края позволит добиться большей прогнозируемости и планирования в проектах, носящих фундаментальный характер.

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