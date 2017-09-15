Саратовские власти обещают восстановить в субботу сорванные ветром крыши 230 домов

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области обещают завершить в субботу ремонт крыш более 200 домов, а также детских садов и школ, поврежденных сильным ветром.

"Наша задача сейчас - максимально быстро завершить все восстановительные работы после непогоды. Надеемся успеть сегодня, но крайний срок восстановительных работ - завтра к обеду. Нормальные условия жизнедеятельности населения должны быть восстановлены", - сообщил в пятницу ТАСС Буренин зампредседателя правительства региона Александр Буренин.

Ранее сообщалось, что сильный ветер, который поднялся в трех районах области в четверг вечером, повредил крыши 230 жилых домов, трех школ, трех детских садов, одного здания сельского дома культуры, котельной и ряда других социальных объектов. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

По данным регионального Гидрометцентра, сильный ветер на территории области сохраняется и в пятницу. В ряде районов Саратовской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление западного ветра, порывы - 13-18 м/с.