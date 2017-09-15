Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саратовские власти обещают восстановить в субботу сорванные ветром крыши 230 домов

В стране
15 сентября, 15:50 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 15, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что сильный ветер, который поднялся в трех районах области в четверг вечером, повредил крыши нескольких домов и социальных объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области обещают завершить в субботу ремонт крыш более 200 домов, а также детских садов и школ, поврежденных сильным ветром.

"Наша задача сейчас - максимально быстро завершить все восстановительные работы после непогоды. Надеемся успеть сегодня, но крайний срок восстановительных работ - завтра к обеду. Нормальные условия жизнедеятельности населения должны быть восстановлены", - сообщил в пятницу ТАСС Буренин зампредседателя правительства региона Александр Буренин.

Ранее сообщалось, что сильный ветер, который поднялся в трех районах области в четверг вечером, повредил крыши 230 жилых домов, трех школ, трех детских садов, одного здания сельского дома культуры, котельной и ряда других социальных объектов. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

По данным регионального Гидрометцентра, сильный ветер на территории области сохраняется и в пятницу. В ряде районов Саратовской области ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление западного ветра, порывы - 13-18 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
3
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
7
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия Cassini
Темы дня
Новости партнеров
Реклама