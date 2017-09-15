Центр антимикробной обработки продуктов ускоренными электронами открыли под Калугой

ТАСС, 15 сентября. Первый в стране центр услуг антимикробной обработки ускоренными электронами "Теклеор" открылся на территории индустриального парка "Агропромышленный парк К-Агро" в Калужской области. Центр будет применять новейшую технологию консервации и обеззараживания продуктов питания и сельхозпродукции, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Калужской области.

"Это крайне необходимое производство, возможности которого открываются для очень многих товаропроизводителей, которые хотели бы в поставлять свои продукты питания на дальние расстояния, что требует большого времени на транспортировку, и нужна гарантия того, что все эти товары будут доставлены в первозданном качестве", - отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии открытия центра.

Центр будет применять новейшую технологию консервации и обеззараживания без химической или термической обработки, основанную на использовании ускоренных электронов.

В мире по этой технологии уже работает более 200 центров, около 70% - в США и Китае. Общая стоимость проекта составляет 700 млн рублей, на данный момент в площадку уже инвестировано 470 млн рублей, производительность центра составляет 30 тыс. тонн в год.

При помощи ускоренных электронов в центре будет производиться антимикробная обработка сырья, используемого в пищепереработке, производстве косметики, средств гигиены, строительной химии и медицине. Как пояснили на предприятии, уже на стадии старта интерес к проекту проявили крупнейшие розничные сети, оптово-распределительные центры, фабрики социального питания, Министерство обороны, Росрезерв.

Одним из участников реализации проекта стало Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое помогло проекту стать резидентом индустриального парка в Калужской области. Кроме того, технология была представлена президенту РФ Владимиру Путину на Форуме стратегических инициатив в рамках выставки проектов.

"С запуском проекта практически формируется новый сегмент рынка обработки продуктов питания. Проект имеет потенциал и востребованность в других регионах - компания планирует тиражирование проекта, в июле подписано соглашение о создании второго центра, на Камчатке.

Агентство готово и далее помогать компании при создании новых комплексов", - подчеркнул директор направления АСИ "Новый бизнес" Артем Аветисян.