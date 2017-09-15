Центр антимикробной обработки продуктов ускоренными электронами открыли под Калугой

Уникальную операцию по лечению катаракты провели на конференции офтальмологов в АстраханиНаука 15 сентября, 15:42
На Урале открыли предприятие для ликвидации самого глубокого угольного разреза в ЕвропеНовости Урала 15 сентября, 15:41
Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДРПолитика 15 сентября, 15:38
Битва за медали: сборная России в шаге от финала ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 15:30
Еремин: процесс возвращения штангистки Сливенко в спорт затягиваетсяСпорт 15 сентября, 15:28
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:23
Изабель Юппер и Луи Гаррель вошли в комитет по поддержке Серебренникова во ФранцииКультура 15 сентября, 15:17
Контейнерооборот порта Гонконг в августе 2017 года снизился на 1,7%Транспорт 15 сентября, 15:13
Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в ЛондонеМеждународная панорама 15 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Первый в стране центр услуг антимикробной обработки ускоренными электронами "Теклеор" открылся на территории индустриального парка "Агропромышленный парк К-Агро" в Калужской области. Центр будет применять новейшую технологию консервации и обеззараживания продуктов питания и сельхозпродукции, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Калужской области.
"Это крайне необходимое производство, возможности которого открываются для очень многих товаропроизводителей, которые хотели бы в поставлять свои продукты питания на дальние расстояния, что требует большого времени на транспортировку, и нужна гарантия того, что все эти товары будут доставлены в первозданном качестве", - отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии открытия центра.
Центр будет применять новейшую технологию консервации и обеззараживания без химической или термической обработки, основанную на использовании ускоренных электронов.
В мире по этой технологии уже работает более 200 центров, около 70% - в США и Китае. Общая стоимость проекта составляет 700 млн рублей, на данный момент в площадку уже инвестировано 470 млн рублей, производительность центра составляет 30 тыс. тонн в год.
При помощи ускоренных электронов в центре будет производиться антимикробная обработка сырья, используемого в пищепереработке, производстве косметики, средств гигиены, строительной химии и медицине. Как пояснили на предприятии, уже на стадии старта интерес к проекту проявили крупнейшие розничные сети, оптово-распределительные центры, фабрики социального питания, Министерство обороны, Росрезерв.
Одним из участников реализации проекта стало Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое помогло проекту стать резидентом индустриального парка в Калужской области. Кроме того, технология была представлена президенту РФ Владимиру Путину на Форуме стратегических инициатив в рамках выставки проектов.
"С запуском проекта практически формируется новый сегмент рынка обработки продуктов питания. Проект имеет потенциал и востребованность в других регионах - компания планирует тиражирование проекта, в июле подписано соглашение о создании второго центра, на Камчатке.
Агентство готово и далее помогать компании при создании новых комплексов", - подчеркнул директор направления АСИ "Новый бизнес" Артем Аветисян.