Архангельская область намерена в пять раз увеличить добычу водорослей в течение двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Архангельская область планирует в ближайшие два года увеличить объем добычи водорослей для пищевой, медицинской и косметологической промышленности в пять раз. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Игорь Орлов на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы рассчитываем на пятикратный рост объемов добычи водорослей и их глубокой переработки в Архангельске. Мы договорились с инвесторами, потенциал для этого есть. Понятно, что есть внешние факторы - это урожайность водорослей, погодные условия, но то, что мы в ближайший год-два достигнем такого роста, у нас есть большая уверенность, тем более что квоты для этого региональная власть предоставила", - сказал Орлов.

Губернатор сообщил, что водоросли рассматриваются как перспективное направление развития аквакультуры в регионе. "Именно это направление аквакультуры нас интересует прежде всего, когда мы говорим о глубокой переработке водорослей, о косметологической, фармацевтической промышленности, разработке специальных биодобавок для кормов", - отметил Орлов.

Водоросли в бассейне Белого моря добывает Архангельский опытный водорослевый комбинат [АОВК] - единственное в России предприятие, которое специализируется на глубокой переработке морских водорослей. На комбинате внедрены технологии для выпуска медицинской, пищевой и косметической продукции мирового уровня. Готовая продукция Архангельского комбината продается в России, Германии, Франции и США. В 2018 году АОВК отметит 100-летие.