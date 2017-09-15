В РФ с участием специалистов СКФО создадут дорожную карту работы с сейсмоопасными районами

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ разработает дорожную карту по работе с сейсмоопасными территориями при участии специалистов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам прошедшего в Грозном расширенного совещания по вопросам сейсмостойкого строительства в СКФО.

"У нас сегодня в стране в среднем 14 млн человек живет в сейсмически опасных зонах, и мы не должны про них забывать. Мы сейчас приступили к работе над дорожной картой, планом мероприятий по работе с сейсмоопасными территориями в стране. Поскольку в Чеченской Республике и в регионах СКФО есть очень хороший опыт именно с точки зрения проектирования в таких зонах, то мы приглашаем специалистов в рабочую группу по выработке этой карты", - сказал Мень.

В ходе поездки в Чечню министр также провел рабочую встречу в главой республики и посетил ряд социальных объектов, строящихся в Грозном на территории нового микрорайона Солнечный в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище".