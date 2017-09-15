Завод по производству шприцев построят в Краснодарском крае к 2021 году

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Предприятие по производству шприцев появится в Краснодарском крае к 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Проект, реализацией которого занимается Корпорация развития Краснодарского края, представили на открывшейся в Геленджике (Краснодарский край) Всероссийской конференции "Биотехмед".

"Завод разместится на площади 10 га, это будет первое производство в кластере медицинской промышленности индустриального парка. Инвестиции в создание предприятия составят 1,95 млрд рублей, ориентировочные сроки реализации проекта - 2018-2021 годы", - говорится в сообщении.

В год завод будет производить около 30 млн одноразовых шприцев и систем для забора, переливания и хранения крови с инженерной защитой от повторного применения.