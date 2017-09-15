Два филиала технопарка "Кванториум" откроют в районах Ивановской области в 2018 году

ПЛЕС /Ивановская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Филиалы детского технопарка "Кванториум" в дополнение к центру в Иванове планируется открыть еще в двух районах региона в следующем году, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

По его словам, технопарки планируется открыть в городах Фурманов и Кинешма. Ранее сообщалось, что первый в регионе "Кванториум" планируется открыть в Иванове 2018 году.

"Для того чтобы дать детям возможность получать доступ к современному инженерному образованию, такие площадки должны быть созданы во всех муниципалитетах. Сейчас еще Фурманов подтвердил готовность создать у себя такую площадку и Кинешма", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что открытие каждого филиала технопарка обойдется примерно в 5 млн рублей.

"Кванториум в Иванове станет ресурсным центром - здесь будут повышать квалификацию педагоги и разрабатывать методики обучения", - отметил Лодышкин.

Кроме того, по его словам, для обучения детей по модели "Кванториума" в отдаленных районах от областного центра районах будет также приобретен "техномобиль", оснащенный всем необходимым оборудованием, чтобы работать "на партнерских площадках в районах, где пока этих технопарков нет".

Основными направлениями подготовки в детских технопарках станут технические и дизайнерские специальности, характерные для основного направления экономики региона - текстильной и легкой промышленности.

О "Кванториуме"

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Сейчас подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, среди субъектов ЦФО такой технопарк работает в Белгородской области.

Как сообщалось ранее, центральный в регионе "Кванториум" откроется в Иваново в первой половине следующего года. На его создание область рассчитывает получить субсидию из федерального бюджета на сумму 77,6 миллиона рублей.