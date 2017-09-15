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Реконструкцию драмтеатра Карачаево-Черкесии планируется начать в 2019 году

В стране
15 сентября, 19:56 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, сентября. /ТАСС

Глава республики Рашид Темрезов также отметил, что власти планируют благоустроить театральную площадь и рядом с театром разбить парк

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ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют в 2019 году начать реконструкцию единственного драматического театра республики, где работают пять национальных театров КЧР. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого состоялась в пятницу на ГТРК "Карачаево-Черкесия".

По его словам, республика включена в федеральную программу по развитию культуры на 2018 - 2019 годы.

"Скорее всего, в 2019 году начнется реконструкция республиканского драматического театра... Хотим его капитально реконструировать или построить новое здание", - сказал Темрезов, отметив, что решение на этот счет будет принято исходя из общественного мнения.

Глава региона отметил, что состояние здания театра в принципе позволяет сделать хорошую реконструкцию, провести техническое перевооружение и оснастить его современным оборудованием.

Темрезов добавил, что также планируется благоустроить театральную площадь и рядом с театром разбить парк, который станет еще одной красивой и уютной зоной отдыха республиканской столицы.

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