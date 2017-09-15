Реконструкцию драмтеатра Карачаево-Черкесии планируется начать в 2019 году

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ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют в 2019 году начать реконструкцию единственного драматического театра республики, где работают пять национальных театров КЧР. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого состоялась в пятницу на ГТРК "Карачаево-Черкесия".
По его словам, республика включена в федеральную программу по развитию культуры на 2018 - 2019 годы.
"Скорее всего, в 2019 году начнется реконструкция республиканского драматического театра... Хотим его капитально реконструировать или построить новое здание", - сказал Темрезов, отметив, что решение на этот счет будет принято исходя из общественного мнения.
Глава региона отметил, что состояние здания театра в принципе позволяет сделать хорошую реконструкцию, провести техническое перевооружение и оснастить его современным оборудованием.
Темрезов добавил, что также планируется благоустроить театральную площадь и рядом с театром разбить парк, который станет еще одной красивой и уютной зоной отдыха республиканской столицы.