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Парад студенчества начался с шествия и клятвы для 5 тыс. первокурсников Хабаровска

В стране
16 сентября, 8:07 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 16, сентября. /ТАСС

После вручения студенческих билетов, праздник продолжился на концертной площадке

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ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Свыше пяти тысяч первокурсников вузов Хабаровска прошли в субботу парадом по улице Муравьева-Амурского и первыми в России дали торжественную клятву среди студентов 40 городов страны, которые также принимают участие в Параде российского студенчества. Об этом ТАСС сообщил представитель соорганизатора парада хабаровских студентов - Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ), лидер волонтерского движения этого вуза Петр Звягинцев.

"Парад - это крупнейшее мероприятие для студентов в городе! Для первокурсников это возможность ближе познакомиться со своими одногруппниками и встретиться со школьными друзьями. Шансы увидеться с одноклассниками очень высоки именно здесь", - объяснил причину массового интереса к акции студенческий лидер.

После парада торжественная часть продолжилась на концертной площадке краевого парка имени Муравьева-Амурского, где первокурсники дали клятву российского студента и прошли церемонию посвящения, получив студенческие билеты из рук представителей правительства Хабаровского края.

Студентов также ждет концертная программа - выступления лучших творческих коллективов города и самих вузов, а в завершении - выступление группы Add Drive.

Всероссийская акция "Парад российского студенчества" пройдет в субботу более чем в 40 крупных городах страны. Среди них Архангельск, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Севастополь и другие. Центральной площадкой проведения парада традиционно выступит Москва.

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