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Более 100 студентов войдут в первый набор военной кафедры СКФУ

В стране
16 сентября, 13:16 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 16, сентября. /ТАСС

Обучение будет вестись параллельно с основным образованием студентов

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СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Первые студенты начали обучение на военной кафедре Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в субботу. К учебе приступили 36 студентов, еще 72 человека начнут обучение в начале 2018 года, сказал ТАСС и. о. начальника военной кафедры СКФУ полковник Олег Малофей.

"Сейчас мы начинаем обучение группы сержантов, а к февралю будут набраны еще группы солдат. Студентам при отборе были предъявлены достаточно высокие требования: средний балл не ниже 4,5, студенты должны иметь хорошее здоровье, они должны были сдать нормативы по физической подготовке", - сказал он.

На кафедре обучаются студенты, окончившие первый курс бакалавриата и первый-второй курс специалитета. Подготовку сержантов в СКФУ будут вести два года, солдат - полтора года, обучение будет идти параллельно с основным образованием. Конкурс на место при отборе составил три-четыре человека.

"Для каждого из институтов СКФУ была выделена квота. В итоге кто-то не прошел профпригодность - тестовые программы, кто-то не прошел по состоянию здоровья. Основная масса допущенных к физической проверке отсеялась на кроссе 3 км, нет выносливости", - отметил полковник.

Для вновь созданной военной кафедры в СКФУ выделили отдельный корпус, где создан интерактивный тир, плац для строевой подготовки, завершается ремонт аудиторий. После обучения молодые люди отправятся на 30 дней в одну из войсковых частей округа, после окончания вуза они получат военный билет.

Как сообщал ТАСС, военная кафедра в СКФУ стала первой в Северо-Кавказском федеральном округе. Вопрос создания кафедры поручил рассмотреть Минобороны президент РФ Владимир Путин во время визита в СКФУ в январе 2016 года. С такой просьбой обращался к главе государства один из студентов, отмечавший, что такие кафедры существуют в большинстве федеральных университетов.

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