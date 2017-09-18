Летняя засуха погубила посевы на 35% сельхозплощадей в Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Аграрии Бурятии из-за летней засухи потеряли урожай с 35% засеянных весной площадей, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Петр Брыков.
"Всего было засеяно, как и в прошлом году, более 140 тыс. га. В связи с отсутствием осадков и летней засухой часть урожая погибла. Это более 35% площадей, или 50 тыс. га, большая часть из них - зерновые и кормовые культуры, а также овощи", - сказал Брыков.
По его словам, часть аграриев в связи с потерями получат компенсацию по страховке.
"В этом году застраховано 17 тыс. га посевов", - уточнил замминистра. Другие сельхозтоваропроизводители из 12 районов, где в связи с засухой был введен режим ЧС, претендуют на выплаты из федерального бюджета.
"Документы на компенсацию потерь мы подали в Минсельхоз РФ. В заявке ущерб указан на 309 млн рублей. Рассчитываем на получение 70% от этой суммы", - сказал Брыков.
По оперативным данным Минсельхоза Бурятии, в республике заготовлено 250 тыс. тонн кормов (64% от плана, или 104% к уровню прошлого года). Обмолочено порядка 8,7 тыс. га зерновых культур, намолочено около 10 тыс. тонн зерновых. Убрано 7,6 тыс. га картофеля (54% от плана), 1 тыс. га овощей (42% от плана).
Бурятия страдает от летней засухи на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году потери из-за нее понесли более 100 хозяйств, площадь пострадавших посевов составила 69,7 тыс. га. Аграрии региона получили свыше 300 млн рублей компенсации из федерального бюджета.