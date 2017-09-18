Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летняя засуха погубила посевы на 35% сельхозплощадей в Бурятии

В стране
18 сентября, 8:43 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 18, сентября. /ТАСС

Часть аграриев получат компенсацию по страховке

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Аграрии Бурятии из-за летней засухи потеряли урожай с 35% засеянных весной площадей, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Петр Брыков.

"Всего было засеяно, как и в прошлом году, более 140 тыс. га. В связи с отсутствием осадков и летней засухой часть урожая погибла. Это более 35% площадей, или 50 тыс. га, большая часть из них - зерновые и кормовые культуры, а также овощи", - сказал Брыков.

По его словам, часть аграриев в связи с потерями получат компенсацию по страховке.

"В этом году застраховано 17 тыс. га посевов", - уточнил замминистра. Другие сельхозтоваропроизводители из 12 районов, где в связи с засухой был введен режим ЧС, претендуют на выплаты из федерального бюджета.

"Документы на компенсацию потерь мы подали в Минсельхоз РФ. В заявке ущерб указан на 309 млн рублей. Рассчитываем на получение 70% от этой суммы", - сказал Брыков.

По оперативным данным Минсельхоза Бурятии, в республике заготовлено 250 тыс. тонн кормов (64% от плана, или 104% к уровню прошлого года). Обмолочено порядка 8,7 тыс. га зерновых культур, намолочено около 10 тыс. тонн зерновых. Убрано 7,6 тыс. га картофеля (54% от плана), 1 тыс. га овощей (42% от плана).

Бурятия страдает от летней засухи на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году потери из-за нее понесли более 100 хозяйств, площадь пострадавших посевов составила 69,7 тыс. га. Аграрии региона получили свыше 300 млн рублей компенсации из федерального бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
4
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
5
Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление
6
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
7
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама