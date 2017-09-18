Аэропорт Южно-Сахалинска отменил ряд рейсов из-за циклона

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько рейсов отменены в понедельник в аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона. Об этом ТАСС сообщил сотрудник авиапредприятия.
"В аэропорту сильный боковой ветер, поэтому авиакомпании самостоятельно принимают решение о вылетах и посадке. После обеда отменены рейсы в Благовещенск, Владивосток, Саппоро. Задержаны прилеты из Петропавловска-Камчатского и Владивостока", - сказал собеседник агентства.
Циклон из Японского моря в понедельник подошел к Сахалину, он принес на остров обильные осадки и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Из-за непогоды мэрия Южно-Сахалинска отменила занятия во второй смене школ областного центра. Компания "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) до 20 сентября приостановила движение паромов на линии Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край).
Непогодой нарушено энергоснабжение нескольких районов Южно-Сахалинска.
По данным ГУ МЧС по региону, в ночь на 19 сентября на территории 10 районов Сахалинской области сохранится сильный дождь и ветер.
По информации Сахалинского управления Росгидромета, в этих районах (Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском - прим. ТАСС) прогнозируется очень сильный дождь и ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган).
Кроме того, 19 сентября на реках Сахалина ожидается резкий подъемы уровня воды на 0,5-1,0 м.
Также, по данным синоптиков, с утра вторника у юго- западного побережья Сахалина (Томаринский, Холмский, Невельский районы - прим. ТАСС) ожидается опасное волнение моря - 4 метра и более, подъем уровня до опасных отметок, возможно подтопление, повреждение береговых сооружений.
Жителям и гостям, находящимся на территориях указанных районов, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов без особой необходимости.