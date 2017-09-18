Сохранение наследия Арктики обсудят российские ученые на конференции в Мурманске

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты обсудят проблемы сохранения природы и культурного наследия Арктики на конференции в Мурманске. Как сообщили в понедельник в Мурманском областном краеведческом музее, выступившем организатором мероприятия, в течение двух дней на конференции выступят с докладами более 25 участников ведущих научных учреждений России.

"Научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие арктических регионов", приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России, продлится два дня - 19 и 20 сентября", - сказали в музее.

Эксперты обсудят опыт и проблемы сохранения природы Арктики, культуры приарктических территорий, вопросы изучения истории русского Севера и Северного Ледовитого океана. Также среди заявленных тем - геоэкология и охрана окружающей среды Арктики, социально-экономические факторы развития и туризм в Арктике.

Среди участников конференции - научные сотрудники Российского государственного музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург) и других научных организаций.

В рамках конференции состоится открытие выставки "На дрейфующих льдах", посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции "СП-1" под руководством Ивана Папанина. Посетители смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, иллюстрирующими историю деятельности отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий. Также среди экспонатов - портреты начальников станций, карты дрейфов, графики работы станций.