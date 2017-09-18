Ямал предлагает создать серию почтовых марок с арктическими символами России

ТАСС, 18 сентября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) предлагает создать серию почтовых марок "Символы Арктической зоны России". Изображениями от ЯНАО предложено сделать крупнейший завод "Ямал СПГ" и морской порт Сабетта на берегу Карского моря, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Ямал инициирует создание арктической серии почтовых марок России. На сегодняшний день подготовлено обращение в Федеральное агентство связи с просьбой рассмотреть инициативу Ямала о создании специальной арктической серии почтовых государственных знаков в 2018 году. Так, в частности, марки с изображением порта Сабетта и завода "Ямал СПГ" могут открыть новую серию "Символы Арктической зоны России", - отметили там.

По мнению заместителя губернатора ЯНАО Натальи Фиголь, создание серии марок будет способствовать изучению символов Арктики. "Тема Арктики имеет сегодня большую актуальность. Ямал является центром реализации крупнейших промышленных проектов в Арктике, поэтому выходить с этой инициативой сегодня очень правильно. Это направление деятельности будет способствовать росту имиджа Ямала и позиционированию арктической тематики", - цитирует пресс-служба Фиголь.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первую очередь завод планируется запустить в декабре 2017 года, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

Закончено строительство морского порта Сабетта на берегу Карского моря. За первый квартал 2017 года оформлено 17 международных заходов судов по СМП. 28 марта в морской порт Сабетта впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом СПГ, это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".